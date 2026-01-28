¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤¬ºÆ¤ÓCB¤Î°ÌÃÖ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡Ø¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ËÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿±óÆ£¤Ï¡¢24Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤ÇÌó1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£Á°È¾36Ê¬¤Ë¡¢Éé½ý¤·¤¿DF¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢±¦CB¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢28Æü¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè8Àá¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤ÇCB¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹