Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤¬¼õ¤±¤¿¡Ö¹ó¤¤°®¼ê¡×¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡ÄNY¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µ¿Ìä»ë¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬22Æü¡¢Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó2²óÀï¤Ç¥½¥é¥Ê¡¦¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¡Ê¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤Ë2-1¡Ê6-3¡¢4-6¡¢6-2¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬Âçºä¤Î¼ê¤ò¤¹¤°¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¡¢³¤³°µ¼Ô¤¬µ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÁ°¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤â¡¢¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤¬¿¶¤ê¤Û¤É¤¯¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂçºä¤Ë¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¡£È¯Ã¼¤ÏÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¡¼¥Ö¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢Âçºä¤¬¡Ö¥«¥â¥ó¡ª¡×¤È¾®¤µ¤¯¶«¤ó¤À¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Ï»î¹çÃæ¤â¿³È½¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ëÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤ÎÅÜ¤ê¤Ë¸ÀµÚ¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Ê¥ª¥ß¡¦¥ª¥ª¥µ¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹ó¤¤°®¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÈà½÷¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃíÌÜ¡£¡Ö¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Ï¡¢µã¤¸À¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤òµî¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Âçºä¤Ï¡¢24Æü¤Î3²óÀï¤Ç¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¡Ê¹ë½£¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
