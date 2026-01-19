世界最大のスポーツの祭典、サッカーW杯の開幕まであと半年を切った。2026年６月11日から７月19日まで、アメリカ、カナダ、メキシコの３カ国で、大会史上最多となる48の代表チームが世界一の称号をかけてしのぎを削る。ファンにとっては楽しみな１カ月超となるが、今回は現地観戦のハードルが非常に高い。過去の大会とは比べ物にならないほど、観戦チケットが高額なのだ。2026年W杯決勝のダミーチケットを持つドナルド・トランプ