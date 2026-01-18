室内で焼けた女性の遺体が見つかった集合住宅を調べる捜査員＝18日午前、愛知県豊田市東新町17日午前5時5分ごろ、愛知県豊田市の集合住宅の3階一室で、火災の通報で駆け付けた消防隊員が全身が焼けた遺体を発見した。県警は18日、遺体は住人の会社員小川晃子さん（42）と明らかにした。司法解剖の結果、首を絞められ窒息死したとみている。殺人、放火事件と断定し、豊田署に捜査本部を設置。周辺の防犯カメラを調べるなどして、