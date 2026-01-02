宮崎県延岡市の養鶏場で1日、高病原性鳥インフルエンザの疑いがあるニワトリが確認されたことを受け、県内でも対応に追われています。 今回の発生場所は大分県境から1．5キロ以内の場所です。このため佐伯市宇目にある2か所の養鶏場が半径10キロ以内に設定される搬出制限区域に入りました。県内の養鶏場に対する県の聞き取りで、これまでのところ異常は確認されていません。県は2日の午後から開いた対策本部会議で、県をまたぐ道