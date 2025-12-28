人気YouTuberのまあたそさんは12月27日、自身のX（旧Twitter）のサブアカウントを更新。寄せられた一部のコメントに言及し、反響を呼んでいます。【ポスト】まあたそ、一部コメントに苦言「自分らがうちのこと傷付けたくせに」YouTubeチャンネルの登録者が197万人を超える（12月28日時点）まあたそさんは、「もう顔のことばっか言うの辞めてくれw自分が1番分かっとんよ、人に言われたくないから自ら不細工名乗ってんのにまだ追い