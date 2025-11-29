トヨタ自動車が、約６年ぶりに全面刷新する主力のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＲＡＶ４」の新型車を１２月１７日に発売することがわかった。独自開発のソフトウェア「アリーン」を初めて搭載する車で、ソフトウェアの更新で機能を高める「ＳＤＶ」（ソフトウェア定義車両）の開発を加速させる。６代目となる新型ＲＡＶ４は、ハイブリッド車（ＨＶ）とプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）に限定した。ＰＨＶは電気だけの航続