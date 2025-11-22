高市首相の「台湾有事」答弁が波紋高市早苗首相が台湾有事の国会答弁で、中国の怒りを買い、大騒動を引き起こしています。今までの総理が発言したことがない、台湾有事が発生する具体的な状況を、首相が発言したため、中台問題は内政問題であるとする中国の怒りを買った……とメディアは、明日にでも戦争が起こるかのように騒いでいます。しかし、メディアにも野党にも重要な視点が欠けているように思えてなりません。高市総理の答