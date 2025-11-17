東大阪大（大阪府東大阪市）が、短期大学部介護福祉学科の２０２５年度の留学生入学試験で、仲介会社から紹介された受験生を優遇して合格させていたことが、同大学の第三者委員会の調査でわかった。第三者委は「差別的な取り扱いで、公正とは認められない」とし、この影響で不合格となった２人について「遡って合格を検討すべきだ」と指摘している。同大学は１３日、文部科学省に調査報告書を提出し、１７日、ホームページで公