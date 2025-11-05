【トイライズ DMB-04 ブラックデバスター】 2026年6月下旬 発売予定 価格：17,600円 タカラトミーは、フィギュア「トイライズ DMB-04 ブラックデバスター」を2026年6月下旬に発売する。価格は17,600円。 本商品は、ハイターゲットブランド「T-SPARK」の完成品リアルトイプロダクトシリーズ「トイライズ」より、「Bビーダマン爆外伝」に登