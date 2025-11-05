【トイライズ DMB-04 ブラックデバスター】 2026年6月下旬 発売予定 価格：17,600円

タカラトミーは、フィギュア「トイライズ DMB-04 ブラックデバスター」を2026年6月下旬に発売する。価格は17,600円。

本商品は、ハイターゲットブランド「T-SPARK」の完成品リアルトイプロダクトシリーズ「トイライズ」より、「Bビーダマン爆外伝」に登場する機体「ブラックデバスター」を全高約15cm（※ロボットモード時）で立体化した可動フィギュア。デュアルモデルシステムを採用し、可動フレームに一部塗装済みのアーマーパーツを取り付けビーダアーマーが完成する。

全身にトイライズ共通ジョイントを採用し、組み換え遊びを実現。別売りの「トイライズ DMB-01 ホワイトブロス」、「DMB-02 ブルーブレイバー」、「DMB-03イエロークラッシャー」との合体モード「セイントドラゴン」も実現する。なお、ビー玉やピンポン玉の発射機能はない。

【商品ポイント】

・ビーダアーマー「ブラックデバスター」を初リメイク。

・全身に可動機構を搭載。様々なポージングが可能。

・コックピットである「ビーダカプセル」を商品に同梱。当時品同様に頭部へ取付ライドモードが完成する。パイロットの「くろボン」フィギュアが搭乗可能。

・ロボットモードからライドモード（デバスターヒリュー）への変形が可能。

・ビーダカプセルを回転させることで、アーマーモードの頭部を形成するギミックを再現。瞳はクリアパーツを使用し、当時品よりもさらにリアリティがアップ。

・各部のマーキングはデカールシールで再現。

・ライト＆サウンドギミック（関俊彦さん新規収録）16種を搭載。

・ビーダカノンの発射を劇中サウンドと発光で再現。

・ビーダマ部分には発光すると浮かび上がるプラネットエンブレムが造形。

(C) ＴＯＭＹ (C)Konami Digital Entertainment ／ ADK EM