データによると、中国の中部・西部地区の貿易額は今年第1〜第3四半期（1〜9月）、再び最高値を更新しました。今年第1〜第3四半期、中部地区の貿易額は前年同期比11．4％増の2兆8400億元（約61兆5000億円）となり、過去最高規模を更新し、全国の伸び率を7．4ポイント上回り、16カ月連続でプラス成長を実現しました。「一帯一路」共同建設国との貿易額は14．5％増の1兆5000億元（約32兆5000億円）で、同期間の中部地区の貿易総額の5