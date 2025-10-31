夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？許せない？ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。今回は、香りの好みの違いから起こった一件です。夫「なに！？このニオイ！」いつものように帰宅すると、家の中がものすごいニオイで充満していて、思わず口と鼻を手で覆い顔をしかめる夫