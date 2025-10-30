J2のモンテディオ山形は29日、株式会社SCOグループと協議のうえ、同社が保有する株式会社モンテディオ山形（クラブ運営会社）の株式譲渡に向けた協議を進めていくことで合意したと発表した。また、SCOグループ代表の玉井雄介氏より社外取締役辞任の申し出があり、これを受理。前日に行われた取締役会で報告したことを明らかにした。さらに、株式会社モンテディオフットボールパークが推進する新スタジアム建設および運営を中心とし