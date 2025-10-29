サッカーの母国として知られるイングランドの強豪マンチェスター・シティには「ポズナン（Poznan）」というセレブレーションが存在する。これは得点後に背を向け、サポーター同士が肩を組み飛び跳ねるパフォーマンスだ。2010年にシティがヨーロッパリーグでレフ・ポズナニ（ポーランド）と対戦した際に、ポズナニサポーターが行っているセレブレーションをコピーしたことがきっかけで定着した。Let’s all do the Poznan 🎶