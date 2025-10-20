心地よい香りとやさしい甘味が恋しくなる季節。ドトールコーヒーから、秋冬限定の「プレミアムマイルドブレンド」が登場します。炭火焙煎で引き出した深みとコク、ビスケットのような香ばしさが特長のこのブレンドは、自分へのご褒美にはもちろん、贈り物にもぴったり。冬のギフトシーズンに合わせた限定セットも登場し、味わうたびに心がほっとする時間を届けてくれます♡ ドトールの秋冬限