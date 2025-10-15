シロカは、自分好みの本格的なコーヒーが水と豆の計量不要で楽しめる「コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO」をリニューアルし、2025年11月20日に発売します。 「SC-C261」 「SC-C281」 ラインナップは、「SC-C261」（サーバー：ガラス、カラー：ブラック）と、「SC-C281」（サーバー：ステンレス、カラー：ダークブラウン）の2機種。実売価格はSC-C261が2万9700円、SC-C281が3万2780円（いずれも税込）。