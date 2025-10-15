Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤¯¤é¼÷»ÊÅì¥¹¥ÝWEB

¡Ö¿·AI¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¼÷»Ê¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÎÍèÅ¹µÒ¤òÆÃÄê

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • Å¹ÊÞ¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µÒ¤ò¤¯¤é¼÷»ÊÂ¦¤¬ÆÃÄê¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åì¥¹¥Ý¤¬Êó¤¸¤¿
  • ¤¯¤é¼÷»Ê¤Ï2023Ç¯¤«¤éÌÂÏÇ¹Ô°ÙÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¿·AI¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ
  • ¤¹¤·¥«¥Ð¡¼¤ÎÉÔ¿³¤Ê³«ÊÄ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÉô¤Ç¥¢¥é¡¼¥È¤¬ÌÄ¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¿·°æµü¤¬AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­ºÜ¤·¤¿¡Ö¤â¤¦¿Í¤ò¸Û¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤ーAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤é¿Í¼êÉÔÂ­¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬11·î1Æü¤ËÉÞ·¬¼Ò¤è¤ê½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÃAmazon¤Ë¤ÆÍ½Ìó¥¹¥¿ー¥È
    ¿·°æµü¤¬AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­ºÜ¤·¤¿¡Ö¤â¤¦¿Í¤ò¸Û¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤ーAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤é¿Í¼êÉÔÂ­¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬11·î1Æü¤ËÉÞ·¬¼Ò¤è¤ê½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÃAmazon¤Ë¤ÆÍ½Ìó¥¹¥¿ー¥È 2025Ç¯10·î9Æü 14»þ23Ê¬
  • ¡Ú´ÇÉÂ¥è¥í¥·¥¯¡ª´ÝÅê¤²µÁËå¡Û¡Ö»ä¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡×¥Ñ¡¼¥È¤ò¸«²¼¤·¤¿¤¦¤¨¤Ë¡ãÂè4ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
    ¡Ú´ÇÉÂ¥è¥í¥·¥¯¡ª´ÝÅê¤²µÁËå¡Û¡Ö»ä¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡×¥Ñ¡¼¥È¤ò¸«²¼¤·¤¿¤¦¤¨¤Ë¡ãÂè4ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì 2025Ç¯10·î8Æü 20»þ10Ê¬
  • ÈþÍÆ¼¼¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¡© ¡Ö1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ç½½Ê¬¡×ÍýÍÆ¼¼¤òÁª¤Ö½÷À­¤¬Áý²ÃÃæ¤Î¤ï¤±¡ÄÍøÍÑ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÍøÍÑË¡¤ÈÍýÈþÍÆ¶È³¦¤Î¤¤¤Þ
    ÈþÍÆ¼¼¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¡© ¡Ö1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ç½½Ê¬¡×ÍýÍÆ¼¼¤òÁª¤Ö½÷À­¤¬Áý²ÃÃæ¤Î¤ï¤±¡ÄÍøÍÑ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÍøÍÑË¡¤ÈÍýÈþÍÆ¶È³¦¤Î¤¤¤Þ 2025Ç¯10·î10Æü 11»þ0Ê¬
  • ¡ØOEM BANK¡Ù¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥ïー¥ë¥É ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂ¿½ÐÅ¸¿ô¡ª
    ¡ØOEM BANK¡Ù¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥ïー¥ë¥É ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂ¿½ÐÅ¸¿ô¡ª 2025Ç¯10·î12Æü 2»þ30Ê¬
  • ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù©︎TBS
    ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¤Ï¡È½µËöÈè¤ì¡É¤Ë»É¤µ¤ë¸½Âå¥É¥é¥Þ¡¡ÇÈÎÜ¡ßÀî±ÉÍûÆà¤¬¡ÈÀµÈ¿ÂÐ¡É¤Î½÷À­Áü¤Ë 2025Ç¯10·î10Æü 23»þ10Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. AmazonÇÛÃ£¤ÇÉû¼ýÆþ °Õ³°¤ÊÍøÅÀ
    2. 2. ¡ÖÌë¤Õ¤«¤·¡×±é¼Ô°Ï¤¤¹þ¤ß¤ËÈãÈ½
    3. 3. ¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÌÂÏÇµÒ ÁÇ¼ê¿©¤¤³È»¶
    4. 4. ¼Â¤ÏÂ¿¤¤? ¿©Àöµ¡¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
    5. 5. ¥ß¥»¥¹¤Ë¾×·â ¥Õ¥§¡¼¥º2¤¬½ªÎ»¤«
    6. 6. ¡ÖµÞ¤Ë´ñÀ¼¡×ßÀÅÄ¿òÍµ¤Ë¸·¤·¤¤À¼
    7. 7. Â¼¾å¿®¸Þ¤ÎÀë¸À ¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º?
    8. 8. Á°¶¶»ÔÄ¹ÌäÂê¡¢ÃËÀ­¤ÎºÊ¤¬À¼ÌÀ
    9. 9. ½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤« 8²óÌÜÂáÊá
    10. 10. Âçº¬¤ª¤í¤·¿©¤Ù¤¿259¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ
    1. 11. ÇÔÀï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ö»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¡×
    2. 12. iOS26.1 ¿·¥¢¥é¡¼¥àµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
    3. 13. Â¼¾å¿®¸Þ¤Î·ëº§Êó¹ðÊ¸ ¹Í»¡È¿¶Á
    4. 14. ±à»³¿¿´õ³¨»á ·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½
    5. 15. ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø ´Ú¤â¶ÄÅ·
    6. 16. SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö¤ª¤ª¤­¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À­¡õ¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ
    7. 17. Ãæ³ØÀ¸¤¬¥Ó¥ë¤«¤éÍî¤Á»àË´ ¿·½É
    8. 18. ¼«Ì±¤Î¹­ÊóËÜÉôÄ¹¤¬ Ãæ½ý·âÂà
    9. 19. 83ºÐÃËÀ­»¦³²¤«¡ÖÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
    10. 20. ÆüËÜÀï¤ÇÀïÈÈ¡Öµ¢¹ñ¤Ç¤­¤ë¤«¡×
    1. 1. Á°¶¶»ÔÄ¹ÌäÂê¡¢ÃËÀ­¤ÎºÊ¤¬À¼ÌÀ
    2. 2. ½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤« 8²óÌÜÂáÊá
    3. 3. Âçº¬¤ª¤í¤·¿©¤Ù¤¿259¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ
    4. 4. Ãæ³ØÀ¸¤¬¥Ó¥ë¤«¤éÍî¤Á»àË´ ¿·½É
    5. 5. 83ºÐÃËÀ­»¦³²¤«¡ÖÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
    6. 6. ¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤â¡Ö¤Û¤Ü½¡¶µÃÄÂÎ¡×
    7. 7. NHKÀïÁèÆÃÈÖ °äÂ²¤¬ÁÊ¾Ù¸¡Æ¤¤«
    8. 8. ¾ßÌý¥Ê¥á¥Ê¥á¤·¤¿µÒ¤òAI¤ÇÆÃÄê¤«
    9. 9. ¡ÖÂçº¬¤ª¤í¤·¡×¤Ç259¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ
    10. 10. ²ÈÂ²3¿Í¤ò»´»¦¤« Êì¤Ø¤Îº¨¤ß
    1. 11. ¡ÖÆüËÜ°ì°Â¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Î¾×·â
    2. 12. ¶ÌÌÚ»á¤òÈãÈ½? Ï¡çÖ»á¤¬¶ì¸ÀÅê¹Æ
    3. 13. 2¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç»ö·ï¤«
    4. 14. ¹â»Ô»á µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸²óÅú
    5. 15. 30ÂåÃËÀ­ºî¶È°÷ Î¾¼ê»Ø8ËÜ¤òÀÚÃÇ
    6. 16. ÌµÉ½¾ð¢ª»à·ºÈ½·è¤ËÌÜ¸«³«¤­Æ°ÍÉ
    7. 17. ²Â»Ò¤µ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó »ØÅ¦Â³½Ð
    8. 18. ËüÇîÊÄËë¤«¤é°ìÌë ¾¦ÉÊÌµÎÁÊü½Ð
    9. 19. ÌîÀ¸¤Î¥¯¥Þ¤Ë¡È¼óÎØ¥«¥á¥é¡ÉÀßÃÖ¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÈË¿£¹ÔÆ°¤òµ­Ï¿¡¡¥á¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±ÌÚ¤Î²¼¤Ç¸«¼é¤ë»Ñ¤â¡Ä¥á¥¹¤ÎÈ¯¾ð¤òÂ¥¤¹¤¿¤á»Ò¥°¥Þ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â
    10. 20. ÈþÍÆ¼¼¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡Ö±³¤Ä¤«¤ì¤¿¡×
    1. 1. ¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÌÂÏÇµÒ ÁÇ¼ê¿©¤¤³È»¶
    2. 2. ¼Â¤ÏÂ¿¤¤? ¿©Àöµ¡¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
    3. 3. °Â½»»á ¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ë¶ì¸À
    4. 4. ËüÇî²ñ¾ìÆâ¥¹¥È¥¢ ÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤Ø
    5. 5. ÀÐÇË¼óÁê Ãæ3¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¼õ¸³»ØÆî
    6. 6. ¤¯¤é¼÷»Ê ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÎÈ¯³Ð¤ËÀ¼ÌÀ
    7. 7. ËüÇî¤Ç°Ø»Ò¤¬¡Ä¹âÎð½÷À­°Õ¼±¼º¤¦
    8. 8. ¤¿¤±¤· ËãÀ¸»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë´¶Ã²
    9. 9. Â¼¾åÁíÌ³Áê ¼«Ì±¡¦¹â»Ô»á¤òÈãÈ½
    10. 10. ¶ÌÌÚ»á¤é¤¬Ï¡çÖ»á¤ò¡ÖÓÞ¾Ð¡×ÊªµÄ
    1. 11. ¹â»Ô»á ¼«Ì±µÄ°÷¤ËÆ¬²¼¤²¤ªÏÍ¤Ó
    2. 12. ¼«Ì±¤È°Ý¿·´´Éô¤¬¡ÖÈëÌ©Î¢²ñÃÌ¡×
    3. 13. ¡Ú¾×·â¡Û¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¸½¶â²½¡ª¼¡À¤Âå¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖChalyn¡Ê¥Á¥ã¥ê¥ó¡Ë¡×9·î24Æü¤ËÅÐ¾ì¡ª
    4. 14. ¾®ÀôÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¢ªÁê¾ìÂç¹Ó¤ì¤Ë?
    5. 15. Âç±Û¥¢¥Ê ¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊªµÄ
    6. 16. ÃÝÃæÊ¿Â¢»á Ê¸½ÕË¤¤ÎÊý¤¬¥¹¥Æ¥Þ
    7. 17. À¤ÅÄÃ«¶èÄ¹ °ãË¡·úÃÛµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å
    8. 18. ¾®Àî¾½»ÔÄ¹ ÂÐÏÃ²ñ¤Ç¶Ã¤­¤Î°ÕÍß
    9. 19. NEXCOÀ¾¤¬¡Ö°­¼Á»ö¶È¼Ô¡×¤ò¸øÉ½
    10. 20. ³°¹ñ¿Í¤ÎÅÚÃÏ¹ØÆþ Ë¡²þÀµ¤â»ëÌî?
    1. 1. ÃÏµå¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¸½¼Â¤ËÆÍÆþ¡×Êó¹ð
    2. 2. ¥¢¥¸¥¢´Ñ¸÷¹ñ5¥«¹ñ ¥¿¥Ö¡¼¾Ò²ð
    3. 3. ¥¿¥¤¤Î¥¬¥¤¥É¤¬Ãæ¹ñ¿ÍµÒ¤òÇÍÅÝ
    4. 4. ÊÆ¹ñ¤Ë¡Ö½õ¤±¹ç¤¦¤Ê¤éÈâ³«¤¯¡×
    5. 5. ËÌÄ«Á¯¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÃ²¤¯À¼
    6. 6. Åìµþ¤Ç¥Í¥º¥ßÈï³² Ãæ¹ñ¤ÇÆÃ½¸¤â
    7. 7. ÆüËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¥ë¡¼¥ë¤Ë¶ì¾ð ÂæÏÑ
    8. 8. ÂÀÍÛ¸÷ À¤³¦ºÇÎ÷²Á¤ÎÅÅÎÏ¸»¤Ë
    9. 9. ÂæÏÑ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎºÇÂç¼ê 2027Ç¯ÃÙ¤ì
    10. 10. ¥É¥¤¥ÄºÛÈ½½ê¡¢¾¯½÷ÁüÅ±µîÌ¿Îá¡¡¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢´Ú¹ñÃÄÂÎ¤Ë
    1. 11. ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤ÎÙÇÃ×µÞÁý
    2. 12. ²¤½£ ¥É¥í¡¼¥ó²¿ÅÙ¤â½Ð¸½¤«
    3. 13. ¥Ï¥Þ¥¹¤«¤éË½¹Ô¤µ¤ì¤¿¿Í¼Á¤â
    4. 14. ÉÔÆ°»º²Á³Ê ´Ú¹ñTV¶É¤¬¶ÛµÞ·Ù¹ð
    5. 15. ¡Ö¤«¤â¤á¿©Æ²¡×ÊÄÅ¹¤ÎÎ¢»ö¾ð
    6. 16. Â´¶È¼Ô¤Î¿¦¶È³Ø¹»¤Ë¡ÖµÕÎ®¡×
    7. 17. ¡ÖÀÅ¤«¤Ê¼ÖÆâ¡×ÊªµÄ ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â
    8. 18. ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ø¥Ó¤ËÉï¤Ç¤ë¤è¤¦Â¥¤¹
    9. 19. ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×·úÀß¹ñ ¶¯¿Ù¤µÏªÄè
    10. 20. ´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤ÎÂçÃÀ¤Ê»Ñ
    1. 1. AmazonÇÛÃ£¤ÇÉû¼ýÆþ °Õ³°¤ÊÍøÅÀ
    2. 2. ¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò¡×¤¬¾Ã¤¨¤¿ÍýÍ³
    3. 3. À¤³¦°ì¿Íµ¤¤Î´éÊ¸»ú¤Ï¡Öº¤ÏÇ´é¡×
    4. 4. ¡ÚÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡Û10·î»ÙµëÊ¬¤«¤éÇ¯¶â¤¬¡Ö·î³ÛºÇÂç5450±ß¡×Áý³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡© ¿½ÀÁ¤ÏÉ¬Í×¡© ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤Î¡© ¤è¤¯¤¢¤ëµ¿Ìä¤ò²òÀâ
    5. 5. Âç¿ÍÀ¤Âå TikTok¤ÇÁªÂò»è¤ËÊÑ²½?
    6. 6. ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡Ö¹õ¤¤SL¡×Éü³è¤Ø
    7. 7. NY³ô¼° ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤â...·üÇ°
    8. 8. ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎPC¡ÖFMV¡×¼ÒÆâ¤Î¶õµ¤
    9. 9. ¡Ö3850±ß¤Î¤¨¤­¤½¤Ð¡×ÂçÀ¹¶·¤ÎÌõ
    10. 10. AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¿Í ÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý
    1. 11. IPOÅê»ñ Âç³ô¼ç¤Î´í¸±¤Ê¼ê¸ý¤È¤Ï
    2. 12. NY³ô30¼ïÊ¿¶Ñ ¥À¥¦¤¬Â³¿­
    3. 13. ¸ÛÍÑ¾ðÀª¡Ö°­²½¥ê¥¹¥¯¹â¤Þ¤ë¡×
    4. 14. ºÊ¤ÈÎ¥º§ ÃËÀ­¤¬·è°Õ¤·¤¿½Ö´Ö
    5. 15. ÅÄÃæµ®¶âÂ° ½é¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
    6. 16. Áé¤»¤¿¤¯¤ÆŽ¢¿©»ö¤ò¸º¤é¤¹Ž£¤ÏµÕ¸ú²Ì¡Ä´ÎÂ¡³°²Ê°å¤¬Ž¢¤Ý¤Ã¤³¤ê²¼Ê¢¤Ë¸ú¤¯±ÉÍÜÁ´ÉôÆþ¤êŽ£¤ÈÀä»¿¤¹¤ë³Ú¥Á¥ó°ìÉÊ
    7. 17. À¾ÉðHD¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÇã¼ý
    8. 18. 2026Ç¯³«»Ï¤ÎÆÈ¿ÈÀÇ ¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï
    9. 19. ºÇ¶¯¤ÎÌ£Êý¤ÏÅ¨¤Ë À®¸ù¼Ô¤Î¸ÉÆÈ
    10. 20. ¡ÖEXPERT°ìÎ®¡×¤¬°ìÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìõ
    1. 1. ¡ÖµÞ¤Ë¥¢¥×¥êÍî¤Á¤ë¡×Êó¹ð¤ÎÀ¼
    2. 2. ¥¢¥Ý¥í17¹æ¤ÇºÎ¼è ¿·»ö¼Â¤¬È½ÌÀ
    3. 3. ¼Ö¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë ²ò·èºö¤Ï
    4. 4. 4Ëü±ßÌ¤Ëþ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»È¤¤¾¡¼ê
    5. 5. AirPods Pro3 Çã¤¤ÂØ¤¨·èÃÇ¤ÎÌõ
    6. 6. ¥·¥°¥Þ 35mmF1.2¥ì¥ó¥º¤Î¿Ê²½
    7. 7. Apple ¿·À½ÉÊ È¯É½¤µ¤ì¤ëÀâÇ»¸ü
    8. 8. ¡Ö¿·¤·¤¤²ñÏÃÂÎ¸³¡×ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë
    9. 9. Google Gemini¤Çºî¤ëÍ½Äê´ÉÍý
    10. 10. UberÇÛÃ£°÷¤¬¥Þ¥Ã¥¯Å¹°÷¤ËÂç·ãÅÜ
    1. 11. ¥¹¥Þ¥Û¾è¤Ã¼è¤êÈï³² Ãû¸õ¤¬¤¢¤ë?
    2. 12. ¤Þ¤ë¤Ç¤¦¤µ¤® 2Ëç¹ç¤ï¤»ÌÓÉÛÅÐ¾ì
    3. 13. Audible¤¬ºÇ½é¤Î2¥«·î´ÖÌµÎÁ¤Ë
    4. 14. Windows10 ¥µ¥Ý¡¼¥È½ªÎ»Á°¤ËÌäÂê
    5. 15. Intel ¥Á¥Ã¥×¤ÇAMD¤Î²¦ºÂ¶¼¤«¤¹?
    6. 16. SwitchÈÇ¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×¤¬¤ªÆÀ¤Ë
    7. 17. ÁõÃå´¶È´·² JBL¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ
    8. 18. ¡ÖÌë¤Î±Ä¤ß¤â¡ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¡É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×32ºÐ½÷À­¤¬ChatGPT¤È¤Î·ëº§¤ò·è¤á¤¿¥ï¥±¡£3Ç¯È¾ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤¿º§Ìó¼Ô¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ä
    9. 19. Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸µÀµ¼Ò°÷ Ä´ºº·ë²Ì
    10. 20. ¡ÖXiaomi 15¡×¤¬3Ëü±ß°ú¤­¤ÇÅÐ¾ì
    1. 1. ÇÔÀï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ö»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¡×
    2. 2. ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø ´Ú¤â¶ÄÅ·
    3. 3. ÆüËÜÀï¤ÇÀïÈÈ¡Öµ¢¹ñ¤Ç¤­¤ë¤«¡×
    4. 4. ÆüËÜÂåÉ½ ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø
    5. 5. Ï¯´õ¤ÎÄ¾µå¤Ëµ¯¤­¤¿¡Ö°ÛÊÑ¡×
    6. 6. ¥Ö¥é¥¸¥ë´ÆÆÄ ÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤
    7. 7. ±óÆ£¹Ò¤È ¿¹ÊÝJÀï¤ò´Ñ¤¿Áª¼ê¤Ï
    8. 8. Î¥º§Êó¹ð¤«¤é3¥«·î¡Ö¤ª¼÷»Ê»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤è!!¡×¿Íµ¤·Ý¿Í­à¶Ã¤­Å¾¿È­á¤ò½÷À­¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Êó¹ð¡Ö¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡©¡×¡ÖÀ¨¤¤ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
    9. 9. ¿¹ÊÝJ¤¬3ÆÀÅÀ¡ÖÎò»ËÅª½ÐÍè»ö¡×
    10. 10. ¿Í¸ý52Ëü¿Í¤Î¾®¹ñ¤¬ WÇÕ½é½Ð¾ì¤Ø
    1. 11. ¤â¤·¥É·³¤¬ÇÔÂà MLBÃæ·Ñ¤Ë´íµ¡¤â
    2. 12. ¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ý SNS¤Ç¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡×
    3. 13. ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¡ÖÊø¤·¡×¤ËÊòÁ³
    4. 14. ÆüËÜÂåÉ½ 3ÆÀÅÀ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËµÕÅ¾
    5. 15. ºå¿À½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤á¤°¤êÂçÁèÃ¥Àï¤«
    6. 16. °úÂà¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤Ø
    7. 17. ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ Îò»ËÅªµÕÅ¾·à¤Ë´¶³´
    8. 18. ¥É·³»Ø´ø´±¤ÎºÓÇÛ¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¿¶Á
    9. 19. ¥í¥Ã¥Æ¡¦¥½¥È¡¢Íè´ü¤Ï»ÄÎ±
    10. 20. ºå¿À¤ÏCS¾¡¤Æ¤ë¤Î¤« É¾ÏÀ²È¸«²ò
    1. 1. ¡ÖÌë¤Õ¤«¤·¡×±é¼Ô°Ï¤¤¹þ¤ß¤ËÈãÈ½
    2. 2. ¡ÖµÞ¤Ë´ñÀ¼¡×ßÀÅÄ¿òÍµ¤Ë¸·¤·¤¤À¼
    3. 3. ¥ß¥»¥¹¤Ë¾×·â ¥Õ¥§¡¼¥º2¤¬½ªÎ»¤«
    4. 4. Â¼¾å¿®¸Þ¤ÎÀë¸À ¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º?
    5. 5. ±à»³¿¿´õ³¨»á ·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½
    6. 6. Â¼¾å¿®¸Þ¤Î·ëº§Êó¹ðÊ¸ ¹Í»¡È¿¶Á
    7. 7. SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö¤ª¤ª¤­¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À­¡õ¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ
    8. 8. ¼«Ì±¤Î¹­ÊóËÜÉôÄ¹¤¬ Ãæ½ý·âÂà
    9. 9. ÈÄÌîÍ§Èþ Ì¼¤Î²£´é¸ø³«¤¬ÊªµÄ
    10. 10. ÌîÅÄÀ»»Ò»á¤Ï¹â»Ô»á¤Ë¼»ÅÊ? »ØÅ¦
    1. 11. ß·Éô ¥¿¥¯¥·¡¼Âå·î20Ëü±ß¶á¤¯¤Ë
    2. 12. ¾¾Â¼&Ë§º¬W¼ç±é¤â¡ÄÆÍÇ¡À©ºîÃæ»ß
    3. 13. ¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È¡×³¤³°¿Ê½Ð¤ËÉÔËþ»¦Åþ
    4. 14. ¥Í¥¿Ãæ¤Ë¼ò¶¯Í× ¥¿¥ì¥ó¥ÈU¤ËÅÜ¤ê
    5. 15. ÊÆÁÒ ¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¸½¾õ
    6. 16. Âç¸æ½ê¥¿¥ì °úÂà¼¨º¶¤ÎÎ¢¤Ë¶ìÇº?
    7. 17. ¹â»Ô»á¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¡×¤È¸ì¤ë
    8. 18. ¡Ö¿åÃå¤Ï°ìÀ¸¤Ê¤¤¡×Ê¤¤·¤¿? ÍýÍ³
    9. 19. Number_i¡Ö´é¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ÉÔËþ¤ÎÀ¼
    10. 20. ÀÐ¶¶µ®ÌÀ 9¤«·î¤Ö¤êXÅê¹Æ¤Ë´¿´î
    1. 1. ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î±éµ»ÎÏ¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤ëÌõ
    2. 2. 15ºÐ¤Ç½Ð»º ¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Î¶Ã¤­ÍýÍ³
    3. 3. ²£»³Íµ Íý²ò¤Ç¤­¤ÌÌò¤ÇÀº¿ÀÈèÊÀ
    4. 4. ¥µ¥ìºÊ ÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤éÇ¯²ì¾õÆÏ¤¯
    5. 5. ¥í¥¦¥óÂçÊÑ¿È¡ÖÂùÎ®¡×ÆÈÀêÇÛ¿®¤Ø
    6. 6. Äê»þÂà¼Ò¤â KÅÄ¤Î¿¦¾ì¤ÎÂÎ¼Á
    7. 7. 40¡¦50Âå ÇòÈ±¤ËÇº¤àÂç¿Í½÷»Ò
    8. 8. GU¤Î¥°¥ì¡¼¿§¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÂç¿Í¸«¤¨
    9. 9. 1Æü100±ß ÏÃÂê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É
    10. 10. Ì¼¤ÎÇ¥¿±¤ËÉã¤¬¶«¤Ö Ì¡²è¤ÎÇØ·Ê
    1. 11. ºÊ¤ÎÇ¥¿±È¯³Ð É×¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë
    2. 12. ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Çº£½©Ãå¤¿¤¤¤ª¤·¤ã¤ìÉþ
    3. 13. 40¡¦50Âå¤Ë³èÌö ZARA¥¢¥¤¥Æ¥à
    4. 14. 4¿ÍÌÜÇ¥¿± ½÷À­¤¬Éâ¤«¤ó¤ÀÉÔ°Â
    5. 15. ¤ª¸Ô¤ËÎ±¤á¶ñ ²¼Ãå¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
    6. 16. ¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ËÅ°ÄìÉü½² Å¹Æâ°ìÊÑ
    7. 17. ¥»¥Ö¥ó¸ÂÄê ¥¹¥¿¥ÐÅß¸ÂÄê¾¦ÉÊ
    8. 18. ²û¤«¤·¤ÎÊ¿À®¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¬¥Á¥ã
    9. 19. GU¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡×11·î28ÆüÈ¯Çä
    10. 20. ¥¹¥¿¥Ð ½©¤Î¿·ºî¥Õ¡¼¥É¤ò¾Ò²ð