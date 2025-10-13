【これからの見通し】週末の公明離脱劇や米中貿易めぐるトランプ演出が波乱材料、週明けは落ち着くのか 先週末は日本政局が大きく動いた。公明党が一方的に自民党との連立解消を表明した。これを受けて、高市総理とはならない可能性も出てきている。先週はいわゆる高市トレードに沸いたマーケットだったが、週末から週明けにかけて雰囲気が暗転している。 また、中国のレアアース規制強化を受けて、ト