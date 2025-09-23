新宿のホテルで外国人男性の財布から現金を盗んだとして、警視庁保安課は9月18日までに窃盗の疑いで、新宿区西新宿の無職・Ａ子（21）を逮捕した。Ａ子は、７月22日、歌舞伎町・大久保公園周辺で“立ちんぼ”をし、売春防止条例で逮捕された４人の女性のなかの1人。彼女らのなかには２年間で１億円以上売り上げていた女性もいたことから「立ちんぼ四天王」とＳＮＳ上で呼ばれ大炎上、「外国人を相手に詐欺や窃盗もしていた」といっ