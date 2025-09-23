中国畜産協会ペット産業支部が発表した「2025年中国ペット産業白書」によると、2017年以降、中国都市部の犬および猫の数は急速な成長期に入り、2024年には犬・猫合計数が1億2400万頭を超え、ペットに関連する市場規模は前年比7.5%増の3兆20億元（約62兆円）に達しているという。このことから、「人とペット共生の新市場」が形成されつつあると指摘している。台湾紙『中国時報』が報じている。同白書によれば、2024年の犬関連消