大分県豊後高田市の真玉郵便局で、40代の元男性局長が知人の貯金などあわせて1650万円あまりを横領し、懲戒解雇されました。 【写真を見る】郵便局長が顧客の貯金など約1600万円を横領、借金返済に充てる懲戒免職処分大分 懲戒解雇されたのは、真玉郵便局に勤めていた40代男性の元局長です。元局長は2020年3月から今年2月にかけて、複数の知人から業務時間外に預かった現金や通帳を悪用し、あわせて1272万円を横領しました。