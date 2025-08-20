TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』が2026年1月より放送されることが決定。メインキャストとして、梅原裕一郎、梅田修一朗、木村昴、島粼信長、小野賢章の出演が発表された。 参考：今村翔吾原作『火喰鳥』2026年冬にTVアニメ化決定制作はSynergySPが担当 本作は、直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説をアニメ化する歴史ドラマ。明和の大火という史実を元に、かつて、江戸随一といわれた火消侍・松永源吾と、彼の元に