TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』が2026年1月より放送されることが決定。メインキャストとして、梅原裕一郎、梅田修一朗、木村昴、島粼信長、小野賢章の出演が発表された。

参考：今村翔吾原作『火喰鳥』2026年冬にTVアニメ化決定 制作はSynergySPが担当

本作は、直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説をアニメ化する歴史ドラマ。明和の大火という史実を元に、かつて、江戸随一といわれた火消侍・松永源吾と、彼の元に集った一癖も二癖もある仲間たちが、火事という災害に悩まされた江戸の人々を救う模様を描く。

直木賞作家・今村のデビュー作でもあり、今もなお連載中の『羽州ぼろ鳶組』シリーズの第一作が原作となる。制作は『休日のわるものさん』などのSynergySPが担当する。

発表されたキャストは5名。主人公であり、ぼろ鳶組の頭取としてチームの再建を図る松永源吾役に梅原、ムードメーカーでお調子者の副頭取・鳥越新之助役に梅田、心優しき元力士で怪力無双の寅次郎役に木村、江戸で女性から絶大な人気を誇る軽業師・彦弥役に島粼、天文学や心理学に長けた火事場の軍師・加持星十郎役に小野がそれぞれキャスティングされた。

あわせて公開されたキービジュアルには、ぼろ鳶組が炎に立ち向かう表情が切り取られている。

また、原作小説『羽州ぼろ鳶組』シリーズのうち、1～8巻がアニメイラストを使用した特装帯での展開が決定。ぼろ鳶組の面々や深雪だけでなく、主人公のライバルである加賀鳶の大音勘九郎も登場している。特装帯は9月上旬頃からの展開を予定。

さらに、漫画版『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（秋田書店）の単行本第1巻が、9月8日に発売されることが決定。第1巻には、原作者・今村翔吾が特別に書き下ろした短編小説『火除餅』が収録される。

コメント●梅原裕一郎（松永源吾役）松永源吾は、過去の苦悩を持ちながら火消として再び歩んでいく姿が、見ている人を魅了するキャラクターだと思います。普段はクールな彼ですが、人助けとなるとグッと体温が上がる瞬間が演じていてとても楽しいです。仲間を集め、自分の信じる道を進んでいくという熱い展開は、アニメーションにぴったりだと感じました。また時代小説が原作というのは珍しく、台詞回しなど、とても刺激を受けています。時代劇のエッセンスを取り入れつつ、アニメーションとして見やすいものになっていれば幸いです。原作ファンの方々もアニメから触れる方にも楽しんで頂けるよう、全力で演じさせていただきます。

●梅田修一朗（鳥越新之助役）鳥越新之助役を任せていただきます、梅田修一朗です。時代によって描かれるヒーロー像はさまざまだと思いますが、「火喰鳥」は江戸で大火と闘い、命を守る「火消」たちの物語。新之助はまだまだ火消として未熟ながらも、源吾さんの隣で奔走する、調子のいいムードメーカー（？）な青年です。彼の活躍する場面もお楽しみに！どうぞよろしくお願いいたします！

●木村昴（寅次郎役）燃えています。誰よりも心優しいからこそ、誰よりも強くなれる。そんな寅次郎をお届けできるように精一杯演じますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです！お楽しみに！

●島粼信長（彦弥役）まず原作小説を拝読して、これは面白いぞ！と。だからこそプレッシャーも感じておりますが、それ以上に作品に携わることが、彦弥と向き合い歩んでいくことが楽しみで仕方ありません。ほんと彼の粋なこと粋なこと。「天掛ける色男」、腰を据えてしっかりと演じて参ります。何卒よろしくお願い致します。

●小野賢章（加持星十郎役）加持星十郎を演じさせて頂きます、小野賢章です。僕自身、江戸時代や歴史物がすごく好きで、お話を頂けてすごくワクワクしたことを覚えています。当時の人達が、現代の技術もない中、命を懸けて、命を張って、人々を火事から守るというドキドキするお話になること間違いないと思いますので、当時に思いを馳せながら、熱く演じていけたらと思います。ただ、星十郎の最初の登場はおそらく、だいぶ人を突き放した、熱さとは無縁のところから始まっていくと思いますので、これから彼がどういう風に成長していくのか、人との関わりや出会いからどう変わっていくのか、ということも楽しみながら演じたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）