プロ野球パ・リーグの元最多勝投手で野球解説者の武田一浩氏（60）が、2025年8月17日にユーチューブを更新し、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手（31）のクローザー起用を提言した。「リリーフがまずい」 大谷は今シーズン、投手と打者の二刀流を復活させた。 投手としては9試合に登板し、防御率3.47で勝敗はついていない。打者としては打率.283、43本塁打、80打点をマーク。本塁打王争いでは、フィラデル