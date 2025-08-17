京都ロフトにて、人気のアートトイブランド「POP MART」のPOP UP STOREが期間限定で開催されています。期間は2025年8月8日から9月9日まで、場所は4階バラエティ雑貨売場です。「LABUBU」のぬいぐるみはなしPOP MARTはアジアをはじめ、30以上の国や地域で店舗やROBO SHOP(自動販売機)を設置し、グローバルに展開しているアートトイブランドです。人気シリーズのグッズは発売後、即品切れに。女性を中心に大きな注目を集めています。