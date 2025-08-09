T・ヘルナンデスがベンチで好キャッチ【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手を“神捕球”で救った。8日（日本時間9日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦。テオスカー・ヘルナンデス外野手がベンチで“好プレー”を披露した。この日、大谷は「1番・指名打者」で出場、T・ヘルナンデスは「6番・右翼」で先発出場。それぞれ3安打2得点、1安打1打点で勝利に貢献した。神捕