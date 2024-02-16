歌手の研ナオコ（７０）が１６日までに自身のＳＮＳを更新。漫画『ドラゴンボール』キャラクターのギニューに扮したコスプレ姿を披露した。２月１５日放送の日本テレビ系バラエティー「ぐるぐるナインティナイン」の企画『ダレダレ？コスプレショー』に登場した研。インスタグラムに「３時間もかけてメイクや衣裳も準備してもらったのにすぐバレちゃった」「何でだろう？」と記し、ギニュー姿のオフショットをアップした。最後