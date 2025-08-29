非モテ系で恋愛に縁遠いタイプだった女性が、ある日「モテ系女子」に変わっていたというケースは意外とあります。彼女たちは、一体どんな努力によって変身したのでしょうか？今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「非モテ系女子が、『モテ系女子』に変身するための新習慣９パターン」をご紹介します。【１】タイプじゃない男性とも、とりあえず話してみる「とにかく男性に慣れよう！と思った」（１０代女