広尾のインターナショナルスーパーマーケット『ナショナル麻布』がフレッシュペットフード「ペトコトフーズ」の取り扱い開始

株式会社PETOKOTO

「ペットを家族として愛せる世界へ」をミッションにペットウェルネス事業を展開する株式会社PETOKOTO（東京都渋谷区、代表取締役社長 大久保 泰介、以下ペトコト）は、インターナショナルスーパーマーケット「ナショナル麻布」にてフレッシュペットフードブランド「ペトコトフーズ」の販売を開始します。

https://shop.petokoto.com/(https://shop.petokoto.com/)

ペトコトフーズは「エサからごはんと呼ぶ世界へ」をコンセプトに、国産食材メインで低温スチーム・急速冷凍製法により水分量が豊富で手作りごはんのような美味しさながら、全犬種全年齢で主食としてもトッピングとしてもご利用いただけるフレッシュペットフードブランドです。2022年の小売展開開始から全国600店舗に拡大しています。

■ペトコトフーズ取り扱い商品

・常温ウェットドッグフード（ビーフ・ポーク・チキン・フィッシュ・低脂肪チキン）

・フリーズドライおやつ（チキン・チーズ・ベジタブルミックス・フルーツミックス）

■ペトコトフーズ取り扱い店舗

ナショナル麻布 麻布店

〒106-0047

東京都港区南麻布4-5-2

※営業時間や、在庫有無については、直接店舗にお問い合わせください。

■フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」とは？

ペトコトフーズは、「エサからごはんへ」をコンセプトに、国産食材を使用し低温スチーム加熱で手作りごはんのように美味しいながらも、全犬種全年齢で1日に必要な栄養がとれる総合栄養食のペットフードです。

肉や野菜など人間と同じ品質の国際食材にこだわり、配合割合や生産者の顔も開示することで透明性のあるごはんづくりを大切にしています。また、人間の食品をつくる冷凍食品工場で製造し、従来のドライフードの高温圧縮加熱ではなく、低温スチームで加熱することで食材本来の旨味や香り、栄養素、水分量を保ち、手作りのように美味しい食いつき抜群のごはんです。

レシピは社内獣医師や栄養士が開発し、ビタミンやミネラルのサプリメントをブレンドすることで総合栄養食をお届けしています。

売上の1%は姉妹サービスである保護犬・保護猫マッチングサイト「ペトコトお結び」に登録する保護団体や運営資金に充てられます。

■ペットウェルネスカンパニー「PETOKOTO」について

代表の大久保は、起業する3年前まで犬や猫が苦手でしたが、一匹の犬との出逢いをきっかけに動物が大好きになり、デジタル化の遅れや殺処分問題をはじめとした社会問題などの負を解決するため、2015年に起業しました。

「ペットを家族として愛せる世界へ」をミッションに掲げ、「犬や猫の一匹一匹の一生によりそう」事業を展開しています。現在は、出逢いの場として保護犬猫マッチングサイト「ペトコトお結び（OMUSUBI）」、情報の場としてペットライフメディア「ペトコトメディア」、食事の場として「ペトコトフーズ」、保護犬猫に支援できるクレジットカード「ペトコトカード」、保護犬猫に支援できるペット保険「ペトコトペット保険」を展開し、JR東日本とは日本で初めてペット専用新幹線を運行するなど、ペットライフの一生に寄り添うペットライフのコンシェルジュを目指しています。

ペットサービス史上初めて優勝した日本最大級のスタートアップピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD NAHA2022」での様子は、PETOKOTOの想いが閉じ込められています。

ぜひ、こちらの動画をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O9lxZUjHwXA ]

【会社概要】

会社名：株式会社PETOKOTO

所在地：東京都渋谷区桜丘町２３－３ 篠田ビル 3階

代表者：代表取締役社長 大久保泰介

設立日：2015年3月23日

資本金：307,100,647円

ホームページ：https://corp.petokoto.com

事業内容：

・保護犬・保護猫マッチングサイト「ペトコトお結び（OMUSUBI）」https://omusubi.petokoto.com/

・国産フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」https://shop.petokoto.com/

・ペットライフメディア「ペトコトメディア」https://petokoto.com/

・保護犬・保護猫に支援できるクレジットカード「ペトコトカード」https://www.eposcard.co.jp/collabo/petokoto/index.html?s=003

・保護犬・保護猫に支援できるペット保険「ペトコトペット保険」https://www.petfamilyins.co.jp/agent/petokoto01e/

・飼い主の万が一の際にペットを守る新しい保険「みらいの約束」https://www.littlefamily-ssi.com/lp/mirai-01/?utm_medium=petokoto&utm_source=referral&utm_campaign=normal&insAgentNo=littlefamily22(https://www.littlefamily-ssi.com/lp/mirai-01/?utm_medium=petokoto&utm_source=referral&utm_campaign=normal&insAgentNo=littlefamily22)

＜受賞実績＞

IVS LAUNCHPAD 2022 NAHA 優勝（ペットサービス史上初）

東洋経済 すごいベンチャー100（ドッグフードサービス史上初）

2020年度グッドデザイン賞（ドッグフードサービス史上初）

総務省主催「異能ジェネレーションアワード」特別賞（ドッグフードサービス史上初）

日経トレンディ スタートアップ大賞 優秀賞（ペットサービス史上初）