ペダルパワーのアフターマーケットが活況：サイクリング文化の高まりとEバイクの普及を背景に、米国の自転車用交換タイヤ市場は2031年までに10億米ドルを突破へ

ペダルパワーのアフターマーケットが活況：サイクリング文化の高まりとEバイクの普及を背景に、米国の自転車用交換タイヤ市場は2031年までに10億米ドルを突破へ