ペダルパワーのアフターマーケットが活況：サイクリング文化の高まりとEバイクの普及を背景に、米国の自転車用交換タイヤ市場は2031年までに10億米ドルを突破へ
サイクリング人口の増加が全米におけるタイヤ交換需要を加速
米国の自転車用交換タイヤ市場は、サイクリングが単なるレジャー活動から、主要な移動手段、フィットネス、そしてライフスタイルのトレンドへと進化を遂げるにつれ、着実な拡大を見せています。最新の市場分析によると、同市場の規模は2022年に7億2720万米ドルに達し、予測期間中（2022年～2031年）に年平均成長率（CAGR）3.8%で成長し、2031年には10億1760万米ドルに達すると予測されています。販売数量ベースでは、市場はCAGR 2.7%で拡大すると見込まれており、これは複数の自転車カテゴリーにわたる、長期的かつ安定した交換需要を反映したものです。
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ロードサイクリング、マウンテンバイク、都市部での通勤、そして電動自転車（E-Bike）の人気高騰に伴い、定期的なタイヤ交換やメンテナンス用品への需要が大幅に増加しています。消費者は安全性、走行性能、耐久性、そして走行環境に特化したタイヤソリューションをますます重視するようになっており、米国の自転車アフターマーケット（補修部品市場）で事業を展開する高級自転車タイヤメーカーにとって、強力な市場拡大の追い風となっています。
E-Bike市場の拡大が高級タイヤメーカーに新たな商機をもたらす
米国の自転車用交換タイヤ市場における最も強力な成長牽引要因の一つが、電動自転車（E-Bike）市場の急速な拡大です。E-Bikeは、その高速性、高いトルク、そして車体重量の重さゆえに、自転車用タイヤにより大きな負荷をかけます。その結果、従来の自転車と比較して、より頻繁なタイヤ交換サイクルが必要となります。
これを受け、各メーカーは現在、E-Bikeの性能特性に合わせて特別に設計された、耐パンク性を強化したタイヤ、高グリップ性能を持つトレッド技術、そして長寿命なゴムコンパウンドなどを次々と市場に投入しています。また、都市部における移動手段のトレンドの変化、燃料費の高騰、そして環境意識の高まりも、消費者が持続可能な移動手段としてサイクリングを選択する動きを後押ししており、自転車用交換部品のアフターマーケット需要をさらに押し上げています。
アウトドアフィットネスやレクリエーションスポーツへの関心の高まりが市場の勢いを加速
個人の健康維持、アウトドアでのレクリエーション、そしてフィットネス志向のライフスタイルに対する関心の高まりは、米国における自転車用交換タイヤ業界の成長を継続的に支えています。パンデミック収束後の消費者の行動変容により、若手社会人、レジャー目的のサイクリスト、そして健康志向のシニア層など、幅広い層においてサイクリング活動への参加が加速しています。
マウンテンバイク用トレイル、サイクリング観光、エンデュランス系イベント（長距離耐久レース）、そして地域密着型のサイクリングコミュニティが全米各地で拡大しており、それに伴い自転車用タイヤの摩耗・消耗の頻度も増加の一途をたどっています。ライダーたちがより高い快適性、トラクション（路面グリップ）、そして多様な地形への適応性を求めるにつれ、グラベルタイヤ、チューブレスタイヤ、全天候型高性能タイヤといった特殊用途タイヤへの買い替え需要が、市場全体で着実に高まり続けています。
**技術革新が自転車用交換タイヤ市場の様相を一変させる**
米国の自転車用交換タイヤ市場は、サイクリングが単なるレジャー活動から、主要な移動手段、フィットネス、そしてライフスタイルのトレンドへと進化を遂げるにつれ、着実な拡大を見せています。最新の市場分析によると、同市場の規模は2022年に7億2720万米ドルに達し、予測期間中（2022年～2031年）に年平均成長率（CAGR）3.8%で成長し、2031年には10億1760万米ドルに達すると予測されています。販売数量ベースでは、市場はCAGR 2.7%で拡大すると見込まれており、これは複数の自転車カテゴリーにわたる、長期的かつ安定した交換需要を反映したものです。
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ロードサイクリング、マウンテンバイク、都市部での通勤、そして電動自転車（E-Bike）の人気高騰に伴い、定期的なタイヤ交換やメンテナンス用品への需要が大幅に増加しています。消費者は安全性、走行性能、耐久性、そして走行環境に特化したタイヤソリューションをますます重視するようになっており、米国の自転車アフターマーケット（補修部品市場）で事業を展開する高級自転車タイヤメーカーにとって、強力な市場拡大の追い風となっています。
E-Bike市場の拡大が高級タイヤメーカーに新たな商機をもたらす
米国の自転車用交換タイヤ市場における最も強力な成長牽引要因の一つが、電動自転車（E-Bike）市場の急速な拡大です。E-Bikeは、その高速性、高いトルク、そして車体重量の重さゆえに、自転車用タイヤにより大きな負荷をかけます。その結果、従来の自転車と比較して、より頻繁なタイヤ交換サイクルが必要となります。
これを受け、各メーカーは現在、E-Bikeの性能特性に合わせて特別に設計された、耐パンク性を強化したタイヤ、高グリップ性能を持つトレッド技術、そして長寿命なゴムコンパウンドなどを次々と市場に投入しています。また、都市部における移動手段のトレンドの変化、燃料費の高騰、そして環境意識の高まりも、消費者が持続可能な移動手段としてサイクリングを選択する動きを後押ししており、自転車用交換部品のアフターマーケット需要をさらに押し上げています。
アウトドアフィットネスやレクリエーションスポーツへの関心の高まりが市場の勢いを加速
個人の健康維持、アウトドアでのレクリエーション、そしてフィットネス志向のライフスタイルに対する関心の高まりは、米国における自転車用交換タイヤ業界の成長を継続的に支えています。パンデミック収束後の消費者の行動変容により、若手社会人、レジャー目的のサイクリスト、そして健康志向のシニア層など、幅広い層においてサイクリング活動への参加が加速しています。
マウンテンバイク用トレイル、サイクリング観光、エンデュランス系イベント（長距離耐久レース）、そして地域密着型のサイクリングコミュニティが全米各地で拡大しており、それに伴い自転車用タイヤの摩耗・消耗の頻度も増加の一途をたどっています。ライダーたちがより高い快適性、トラクション（路面グリップ）、そして多様な地形への適応性を求めるにつれ、グラベルタイヤ、チューブレスタイヤ、全天候型高性能タイヤといった特殊用途タイヤへの買い替え需要が、市場全体で着実に高まり続けています。
**技術革新が自転車用交換タイヤ市場の様相を一変させる**