航空宇宙用プラスチック市場2035年551億3000万米ドル規模へ 次世代航空機素材革新を背景にCAGR7.79％で拡大

航空宇宙用プラスチック市場2035年551億3000万米ドル規模へ 次世代航空機素材革新を背景にCAGR7.79％で拡大