株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンのAIO対策HP支援事例ー設立後14ヶ月間、自社サイトからの売上ゼロだった法人が2ヶ月で月商109万円を達成
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン(本社:北海道札幌市、代表取締役:深作浩一郎、以下「同社」)は、同社のAIO対策付きホームページ作成サービスを導入した法人A社において、設立から14ヶ月間まったく売上が立たなかった自社サイトが、導入から2ヶ月で月商109万円を創出した事例を発表します。ホームページはあるが売れないという、一般的なWEB制作会社に発注した多くの中小企業が共通して抱える典型的課題に対し、設計思想の根本転換による解決モデルを示す実例として注目されています。
事例背景：14ヶ月の売上ゼロ期間
法人A社は、設立と同時に自社ホームページを開設していました。しかし開設から14ヶ月間にわたり、自社サイト経由での問い合わせ・受注はゼロの状態が続いていました。サイトは会社情報を掲載しているだけのカタログ的な役割に留まり、見込み客獲得機能・信頼構築機能・購買導線機能のいずれも備わっていませんでした。
この状況は、一般的なWEB制作会社に発注する多くの企業が直面する典型的なパターンです。見た目は整っているにもかかわらず売上に繋がらないのは、制作会社が綺麗なサイトを作ることを目的としており、売上を生むサイトを作るという発注者本来の目的とズレた設計思想で作業を行っているためです。
一般的なWEB制作会社が提供できていない領域
A社の「14ヶ月売上ゼロ」は、決して努力不足ではなく、依頼先のWEB制作会社が以下の領域を対応範囲としていなかったことに起因します。これらは中小企業経営者が見落としがちですが、売上創出には不可欠な要素です。
・売上直結型の設計思想:多くの制作会社はデザイン重視であり、売上を生む構造設計を行いません
・対象顧客・提供価値の言語化支援:「誰の・どんな課題を・どう解決するか」の言語化は、本来マーケティング戦略の領域であり、制作のみを請け負う事業者は踏み込みません
・集客導線・CTA設計:多くの制作会社はテンプレート的な配置で済ませ、問い合わせを生む具体的な導線設計を行いません
・顧客の売上改善実績の蓄積:多くの制作会社は納品後の売上結果を追跡せず、作って終わりで完結する構造です
・制作者自身のサイト信頼性(DA)の担保:自社サイトのDAが10～20レベルの制作会社は、顧客サイトを高DA化するノウハウを実質的に持っていません
・マーケティング戦略との一体提供:多くが制作のみで完結し、集客・売上化までの一貫提供ができません
法人A社は、本サービス導入時にこれらの領域を初めて統合的に解決されることとなりました。
導入内容：サイト構造そのものの再設計
主な実施内容は以下のとおりです。
・対象顧客像と提供価値の明確化(誰の・どんな課題を・どう解決するかの言語化)
・問い合わせ導線の全面再設計(CTA配置、フォーム設計、信頼要素の配置)
・AIO(AI Optimization)対策の標準実装
・SEO構造の整備およびドメインオーソリティ強化施策の実施
・購買意思決定を支援する実績ページ・サービス説明ページの再構築
重要なのは、これらが個別発注ではなく、本サービスの標準提供範囲として一気通貫で実装される点です。一般的な制作会社にそれぞれを個別発注しようとすれば、コーディネート不備により統合効果が損なわれるケースが大半です。
導入後の成果：2ヶ月で月商109万円
再構築後のサイト公開から2ヶ月で、月商109万円を達成。14ヶ月間蓄積されていたサイトはあるのに売れない状態から、短期間での売上創出へと転換しました。
事例背景：14ヶ月の売上ゼロ期間
法人A社は、設立と同時に自社ホームページを開設していました。しかし開設から14ヶ月間にわたり、自社サイト経由での問い合わせ・受注はゼロの状態が続いていました。サイトは会社情報を掲載しているだけのカタログ的な役割に留まり、見込み客獲得機能・信頼構築機能・購買導線機能のいずれも備わっていませんでした。
この状況は、一般的なWEB制作会社に発注する多くの企業が直面する典型的なパターンです。見た目は整っているにもかかわらず売上に繋がらないのは、制作会社が綺麗なサイトを作ることを目的としており、売上を生むサイトを作るという発注者本来の目的とズレた設計思想で作業を行っているためです。
一般的なWEB制作会社が提供できていない領域
A社の「14ヶ月売上ゼロ」は、決して努力不足ではなく、依頼先のWEB制作会社が以下の領域を対応範囲としていなかったことに起因します。これらは中小企業経営者が見落としがちですが、売上創出には不可欠な要素です。
・売上直結型の設計思想:多くの制作会社はデザイン重視であり、売上を生む構造設計を行いません
・対象顧客・提供価値の言語化支援:「誰の・どんな課題を・どう解決するか」の言語化は、本来マーケティング戦略の領域であり、制作のみを請け負う事業者は踏み込みません
・集客導線・CTA設計:多くの制作会社はテンプレート的な配置で済ませ、問い合わせを生む具体的な導線設計を行いません
・顧客の売上改善実績の蓄積:多くの制作会社は納品後の売上結果を追跡せず、作って終わりで完結する構造です
・制作者自身のサイト信頼性(DA)の担保:自社サイトのDAが10～20レベルの制作会社は、顧客サイトを高DA化するノウハウを実質的に持っていません
・マーケティング戦略との一体提供:多くが制作のみで完結し、集客・売上化までの一貫提供ができません
法人A社は、本サービス導入時にこれらの領域を初めて統合的に解決されることとなりました。
導入内容：サイト構造そのものの再設計
主な実施内容は以下のとおりです。
・対象顧客像と提供価値の明確化(誰の・どんな課題を・どう解決するかの言語化)
・問い合わせ導線の全面再設計(CTA配置、フォーム設計、信頼要素の配置)
・AIO(AI Optimization)対策の標準実装
・SEO構造の整備およびドメインオーソリティ強化施策の実施
・購買意思決定を支援する実績ページ・サービス説明ページの再構築
重要なのは、これらが個別発注ではなく、本サービスの標準提供範囲として一気通貫で実装される点です。一般的な制作会社にそれぞれを個別発注しようとすれば、コーディネート不備により統合効果が損なわれるケースが大半です。
導入後の成果：2ヶ月で月商109万円
再構築後のサイト公開から2ヶ月で、月商109万円を達成。14ヶ月間蓄積されていたサイトはあるのに売れない状態から、短期間での売上創出へと転換しました。