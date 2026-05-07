ＳＩＡ株式会社、地域の子どもたちの育成環境充実を目的に「FC GROW」へ協賛
Webシステム、スマホアプリ、業務システム開発を手がけるＳＩＡ 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：木原 真、以下、当社）は、このたび、2026年3月10日に地域の子どもたちがスポーツを通じて健やかに成長できる環境づくりを支援するため、地域密着型サッカーチーム「FC GROW」へ協賛いたしました。
■「FC GROW」とは
「FC GROW」は、西東京市を主な活動拠点とし、小学生を対象に、サッカー技術の向上にとどまらず、健全な心身の育成と豊かな人間性の涵養を目指して活動している地域密着型のサッカーチームです。
■協賛の背景
当社は、地域の未来を担う子どもたちに対し、より安全で充実した育成環境を整えるというFC GROWの活動趣旨に賛同し、今回の協賛を決定いたしました。
当社を含め7社が協賛しており、地域の子どもたちを支える取り組みとして、複数の企業からの賛同が集まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348396/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348396/images/bodyimage2】
■協賛金について
協賛金は、練習・試合で使用する用具の購入および維持管理、指導者の研修費や指導体制強化、遠征や公式戦・練習試合参加費用の一部補助などに活用されます。
■ＳＩＡ株式会社の想い
当社は、システム開発およびDX支援を通じて企業活動を支える一方、地域社会の持続的な発展に資する取り組みも重要な責務と位置づけています。今回の協賛を通じ、子どもたちが挑戦と成長の機会を得られる環境づくりを後押ししてまいります。
今後も当社は、事業活動と社会貢献の両面から、地域に根ざした支援を着実に進めてまいります。
■会社概要
社名：ＳＩＡ 株式会社
本社：東京都港区南麻布2-2-13 麻布ハイプラザ2F
代表取締役社長：木原 真
事業内容：システム開発（Webシステム、業務システム、iPhone/iPadアプリ開発）、CTO顧問、SaaSサービス
会社サイト：https://www.siainc.jp
※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の登録商標です。
配信元企業：SIA株式会社
■「FC GROW」とは
「FC GROW」は、西東京市を主な活動拠点とし、小学生を対象に、サッカー技術の向上にとどまらず、健全な心身の育成と豊かな人間性の涵養を目指して活動している地域密着型のサッカーチームです。
■協賛の背景
当社は、地域の未来を担う子どもたちに対し、より安全で充実した育成環境を整えるというFC GROWの活動趣旨に賛同し、今回の協賛を決定いたしました。
当社を含め7社が協賛しており、地域の子どもたちを支える取り組みとして、複数の企業からの賛同が集まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348396/images/bodyimage1】
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■協賛金について
協賛金は、練習・試合で使用する用具の購入および維持管理、指導者の研修費や指導体制強化、遠征や公式戦・練習試合参加費用の一部補助などに活用されます。
■ＳＩＡ株式会社の想い
当社は、システム開発およびDX支援を通じて企業活動を支える一方、地域社会の持続的な発展に資する取り組みも重要な責務と位置づけています。今回の協賛を通じ、子どもたちが挑戦と成長の機会を得られる環境づくりを後押ししてまいります。
今後も当社は、事業活動と社会貢献の両面から、地域に根ざした支援を着実に進めてまいります。
■会社概要
社名：ＳＩＡ 株式会社
本社：東京都港区南麻布2-2-13 麻布ハイプラザ2F
代表取締役社長：木原 真
事業内容：システム開発（Webシステム、業務システム、iPhone/iPadアプリ開発）、CTO顧問、SaaSサービス
会社サイト：https://www.siainc.jp
※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の登録商標です。
配信元企業：SIA株式会社
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