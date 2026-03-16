パンやクラッカーにぬるだけで“食べる紅茶”　紅茶のフレーバーが楽しめるホイップタイプのクリーム　Lipton紅茶使用「ぬるだけ！贅沢ホイップクリーム」登場

株式会社ドウシシャ「Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム」

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村正幸、以下 ドウシシャ）は、リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービス株式会社（本社：神奈川県川崎市中原区、代表取締役社長：高森智史、以下 リプトン）が展開する世界No.1ティーブランド*「リプトン」のストレートティーパウダーを使用したコラボレーション商品「Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム」（レモンティー風味・ミルクティー風味の2種類）を、2026年3月中旬より全国の小売店で販売を開始しました。

【商品特長】

本商品は、リプトンのストレートティーパウダーを使用したホイップタイプのクリームです。パンにぬるだけで、紅茶スイーツのような味わいを楽しむことができます。

空気を含んだ軽やかな口どけと、なめらかで伸びの良い仕上がりでパンはもちろん、クレープやクラッカーなどさまざまなスイーツとも相性抜群です。

口に入れた瞬間に広がる紅茶のアロマと、ふんわりとろける口どけで、“おうち時間”を少し贅沢なスイーツタイムへと彩ります。

●レモンティー風味

リプトンのストレートティーパウダーを使用し、レモンの香りをアクセントに仕上げました。やさしい甘さの中に爽やかさを感じられる、すっきりとした味わいです。

●ミルクティー風味

リプトンのストレートティーパウダーを使用し、ミルクティーのまろやかな甘さを引き立てました。クリーミーでやさしい味わいが広がります。

【リプトンについて】

135年以上にわたる茶の研究と品質へのこだわりをベースに茶葉を厳選し、気軽においしく楽しめるお茶を125カ国以上で展開している世界No.1のティーブランド*です。

19世紀末、トーマス・J・リプトン卿は“たくさんの人に、気軽に上質な紅茶を飲んでもらいたい”と考え、品質の安定した紅茶をお客様に提供することを目指しました。そこでリプトンは広大な茶園を買い取り、茶樹の栽培から生産まで一貫して行うことで、その理想を実現し、「茶園から直接ティーポットへ」というスローガンが生まれました。紅茶事業を始めてから、135年以上がたった今も、常にその思いを胸に歩み続け、昨今のWellbeing（心身ともに健康であること）への注目や消費者の健康意識の高まりとともにお茶ブームを牽引してきました。また、ブランド理念として「大切な人とのつながりになるブランド」を掲げており、一杯の紅茶が生み出す大切な人との時間から、皆様がもっと前向きな気持ちに、もっと笑顔になれるとリプトンは信じています。

*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア(2025年)

【商品概要】

Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム レモンティー風味

名称 ：Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム レモンティー風味

容量 ：90ｇ

JAN ：4550668891077

希望小売価格：378円(税込)

Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム ミルクティー風味

名称 ：Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム ミルクティー風味

容量 ：90ｇ

JAN ：4550668891084

希望小売価格：378円(税込)

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 （平日9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日時点の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますよう

お願い申し上げます。