関西電力株式会社に関するエリオットの声明





ロンドン, 2025年9月11日 /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management, L.P. および Elliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、関西電力株式会社（以下「関西電力」または「同社」）の株式を相当額保有する大株主であるファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、以下の声明を本日付で公開しました。

エリオットによる関西電力への投資は、同社の長い歴史と関西地方における重要性に対する敬意、そして日本における低コストで低炭素な電力を供給する有数の企業としての地位をさらに高めつつある中で、その将来性に対する確信を反映したものです。関西電力の経営陣やその他の主要なステークホルダーの皆様と引き続き建設的に協働し、同社の中核事業を一層強化していくことを期待しています。関西電力が株主還元の強化、ノンコア資産からの資本の解放、ならびに収益性の改善を通じて、将来の成長に向けて資金調達の柔軟性を高め、長期的な投資対象としての魅力を一層強化できると、当社は確信しております。

当社のご紹介

1977年に設立されたElliott Investment Management L.P. （系列会社と併せて、「エリオット」と総称）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年6月30日時点で約761億ドルの資産を運用しています。当社が運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、 Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。

本件メディア向けご連絡先:

ロンドン

アリス・ベスト

Elliott Advisors (UK) Limited

電話： +44 203 009 1715

abest@elliottadvisors.co.uk

東京

ブレット・ウォールバトン

Ashton Consulting

電話：+81 (0) 3 5425 7220

b.wallbutton@ashton.jp

