PagerDuty、ジールと販売パートナー契約を締結
インシデント管理プラットフォームの世界的リーダーであるPagerDuty（https://www.pagerduty.co.jp/） (NYSE:PD)の日本法人であるPagerDuty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山根伸行、以下PagerDuty）は、アバントグループにおいてDX推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田善之、以下ジール）と、日本国内のプラットフォーム販売拡大に向けたパートナー契約を締結したことを、本日発表しました。
近年、企業のITインフラは複雑化し、24時間365日体制での稼働が常態化している中、システムの監視運用における負荷や障害対応のスピードは、企業の事業継続に直結する重要課題となっています。こうした状況を受け、ジールは、2023年よりSRE（Site Reliability Engineering）支援事業を立ち上げ、企業のクラウドネイティブ化の実現を伴走するパートナーとして、エンタープライズ企業を中心にSRE支援の実績を重ねてきました。
今回のパートナー契約により、ジールはPagerDutyが提供するリアルタイムなインシデント管理・自動化機能を活用したソリューションを提供できるようになり、オブザーバビリティツールとの連携によるIT運用の高度化を推進します。さらに、PagerDutyの高度なインシデント管理機能やリアルタイム対応力とジールのSRE領域における専門知識を組み合わせることで、企業の監視運用業務の運用コストの削減と障害対応時間の大幅な短縮を実現します。
株式会社ジールの代表取締役社長 沼田善之氏は、次のように述べています。
「このたび、インシデント管理と運用自動化のグローバルリーダーであるPagerDuty様とパートナー契約を締結できましたことを心より嬉しく思います。企業のクラウドネイティブ化の実現を目指し2023年に立ち上げたSRE事業において、PagerDuty様との連携は不可欠でした。システムの複雑化やサービスの24時間稼働を背景としたお客様の監視運用の負荷増大に対する課題解決を強固な連携で解決していくとともに、両社の強みを生かした価値あるサービス提供を通じて、お客様の目指す社会課題解決や事業発展に貢献してまいります」
PagerDuty株式会社の代表取締役社長 山根伸行は、次のように述べています。
「このたび、ジール様とパートナー契約を締結できたことを心より嬉しく思います。ジール様はSRE支援やオブザーバビリティ領域で豊富な実績とノウハウをお持ちであり、エンタープライズ企業のクラウドネイティブ化や運用高度化を力強く支援されています。PagerDutyのリアルタイムなインシデント管理・自動化機能と、ジール様の運用設計力や伴走型支援を組み合わせることで、国内エンタープライズ企業の監視運用コスト最適化や障害対応時間の大幅短縮を実現できると確信しています。今後も両社の強みを活かし、お客様のビジネス継続性と競争力向上に貢献してまいります」
PagerDutyは、引き続き国内のパートナー企業と連携し販売を強化することにより、デジタルサービスの可用性向上とIT運用の高度化を支援してまいります。
株式会社ジールについて
株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ－ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。
PagerDuty Operations Cloudについて
PagerDuty Operations Cloudは、現代の企業におけるミッションクリティカルでタイムクリティカルなオペレーション業務のためのプラットフォームです。AIと自動化の力により、破壊的なイベントを検知・診断し、適切なチームメンバーを動員して対応し、デジタル業務全体のインフラとワークフローを合理化します。Operations Cloudは、デジタルオペレーションを変革し、現代のデジタルビジネスとして競争し、勝利するために不可欠なインフラストラクチャです。 https://www.pagerduty.co.jp/operations-cloud/
PagerDuty社について
PagerDuty, Inc.（NYSE:PD）は、デジタルオペレーション管理のグローバルリーダーとして、PagerDuty Operations Cloudを通して大規模なIT運用業務の効率化を支援しています。
PagerDuty Operations Cloudは、インシデント管理、AIOps、自動化、カスタマーサービスオペレーションを統合した、柔軟で拡張性のあるプラットフォームです。Operations Cloudを採用することで、企業は運用障害のリスクやコストを軽減し、イノベーションの速度を高めることで収益を拡大できます。Fortune500の半数以上、Fortune100の70%近くがPagerDutyを現代の企業に不可欠なインフラストラクチャーとして利用しています。日本における顧客事例はこちら（https://www.pagerduty.co.jp/customers/）をご覧ください。
