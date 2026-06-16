畑に現れた“歩く白菜ダンボール” 極秘ミッション成功に父しみじみ「温室育ちの箱入り娘だなぁ」
畑の中で白菜のダンボール箱をすっぽりと被って歩く女の子の動画がThreadsに投稿され、話題となっている。Satoshi Sakouさん（＠schindler_lure）が「かわいいかわいい箱入りむすめ」という言葉とともに投稿したこの動画には、1.4万件のいいねが集まった。ユーモアたっぷりの“箱入りむすめ”の誕生秘話や周囲の温かい反応について、投稿主のSatoshi Sakouさんに話を聞いた。
【写真】よく見ると…段ボールから足が生えてる!?
――この「箱入りむすめ」状態は、お子様が自ら進んで箱を被ったのでしょうか、それとも何かきっかけがあったのでしょうか。
「動画の先にいる母親に白菜のダンボールを届けるミッションを課したところ、まさかの箱入りむすめスタイルとなりました」
――この投稿動画を撮影された際、お子様はこの後どれくらいの時間「箱」を被ったまま過ごしていたのでしょうか。
「一部始終を見ていましが、途中で『どこまで気付かれずに進めるかゲーム』が始まったようで、母親や作業員が話している声が聞こえると一旦停止し、声がしなくなったらまた進むというように、ひとりだるまさんが転んだ状態になっていました」
――畑の中で箱を被って歩き回るお子様の様子を見て、周囲のご家族や農作業をされていた方々はどのような反応をされていましたか。
「流石に娘が進むにつれて母親たちも存在に気がついたようで、わざと『ダンボールが無くなったから欲しいなぁ〜』や、娘の名前を呼んで『どこに行っちゃったのかなぁ？』などとむすめに聞こえるような大きな声で会話をしながらクスクスと笑っていました。そんなこともあり、箱入りむすめは無事母親の元に到着し『バァっ！！！』と驚かすことに大成功。温かく見守っていた母親や作業員の皆んなも迫真の演技で驚いてくれたため大満足な顔になり、あぁウチの娘はたくさんの優しさに包まれた温室育ちの箱入りむすめだなぁと思った次第です」
――日頃からお子様が見せる、今回の動画に負けないくらいユニークな行動や、最近ハマっている遊びがあればお聞かせください。
「子供は大人の背中を見て育つと昔からよく言われますが、ご多分に漏れずウチの娘も良く大人のマネをしております。写真は昨年の物ですが、畑しごとを監視する近所のジィ様を監視する我が子です。また別の日のことですが、猫と子供は暖かい場所をよく知っているもので、野菜の苗の保温保水のためにひいてある黒マルチの上は太陽の熱で温度が上がるため気持ちが良かったのか、『あぁ〜、アッタカイ♪』といいながらゴロゴロして日光浴をしていました」
――この「箱入りむすめ」状態は、お子様が自ら進んで箱を被ったのでしょうか、それとも何かきっかけがあったのでしょうか。
「動画の先にいる母親に白菜のダンボールを届けるミッションを課したところ、まさかの箱入りむすめスタイルとなりました」
――この投稿動画を撮影された際、お子様はこの後どれくらいの時間「箱」を被ったまま過ごしていたのでしょうか。
「一部始終を見ていましが、途中で『どこまで気付かれずに進めるかゲーム』が始まったようで、母親や作業員が話している声が聞こえると一旦停止し、声がしなくなったらまた進むというように、ひとりだるまさんが転んだ状態になっていました」
――畑の中で箱を被って歩き回るお子様の様子を見て、周囲のご家族や農作業をされていた方々はどのような反応をされていましたか。
「流石に娘が進むにつれて母親たちも存在に気がついたようで、わざと『ダンボールが無くなったから欲しいなぁ〜』や、娘の名前を呼んで『どこに行っちゃったのかなぁ？』などとむすめに聞こえるような大きな声で会話をしながらクスクスと笑っていました。そんなこともあり、箱入りむすめは無事母親の元に到着し『バァっ！！！』と驚かすことに大成功。温かく見守っていた母親や作業員の皆んなも迫真の演技で驚いてくれたため大満足な顔になり、あぁウチの娘はたくさんの優しさに包まれた温室育ちの箱入りむすめだなぁと思った次第です」
――日頃からお子様が見せる、今回の動画に負けないくらいユニークな行動や、最近ハマっている遊びがあればお聞かせください。
「子供は大人の背中を見て育つと昔からよく言われますが、ご多分に漏れずウチの娘も良く大人のマネをしております。写真は昨年の物ですが、畑しごとを監視する近所のジィ様を監視する我が子です。また別の日のことですが、猫と子供は暖かい場所をよく知っているもので、野菜の苗の保温保水のためにひいてある黒マルチの上は太陽の熱で温度が上がるため気持ちが良かったのか、『あぁ〜、アッタカイ♪』といいながらゴロゴロして日光浴をしていました」