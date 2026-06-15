小川史記（BUDDiiS）＆瀬戸利樹W主演ドラマ『しもべの王子様』主題歌がBUDDiiSの「偏愛シンドローム」に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BUDDiiSの小川史記が、瀬戸利樹とW主演を務める新金曜ドラマ『しもべの王子様』が7月3日23時より放送スタート（TOKYO MX）。このたび、オープニング主題歌をBUDDiiSが担当することが発表され、併せて、本編映像を使用した60秒予告が初公開。さらにメインビジュアルも解禁となった。

■衝撃的なシーンから始まる本編映像を初公開

『しもべの王子様』は、累計200万DLを突破した、たつもとみおによる人気BLコミックの実写ドラマ化作品。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”…。社会的立場が逆転したふたりの、10年越しの主従関係を描くラブストーリーだ。

社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの五藤直也（小川史記）と、直也から日常的にパシリにされていた“陰キャ底辺”の佐藤高明（瀬戸利樹）。直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていた。

それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、ふたりの社会的立場は完全に逆転…それでも高明は直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていて――。

今回公開されたのは、高校時代、直也（小川史記）が高明（瀬戸利樹）に「足舐め」を命じる衝撃的なシーンから始まるPR映像。大人になり社会的立場は逆転しても、そのいびつな主従関係は続いていて…「俺の幸せは、直也の望みを叶えることだ」――まるで王子様に忠誠を誓う“しもべ”のように、直也の手にキスをする高明の姿も印象的なPR映像に仕上がっている。

なお、直也の父親役で、追加キャストとして山中聡の出演が決定。山中は「小川史記さん、瀬戸利樹さんをはじめ、藤林泰也さん、清水海李さんといった爽やかなイケメン達に囲まれて、現場がとても眩しかったのを覚えています。このキラキラは、きっと視聴者の皆様にも伝わるはずです！ どうぞご期待ください」とのコメントを寄せている。

■オープニング主題歌「偏愛シンドローム」は、少し危うい感情が表現された、甘くキャッチーなラブソング

そして、このたびオープニング主題歌が、BUDDiiSの新曲「偏愛シンドローム」に決定。

本作のために書き下ろされた「偏愛シンドローム」は、恋をすると相手しか見えなくなる…そんな少し危うい感情が表現された、甘くキャッチーなラブソングとなっている。「偏愛シンドローム」は、7月8日にリリースされるメジャー1stシングル「キミは都市伝説 / クラッシュパラダイス」にカップリング曲として収録予定。リリースを心待ちにしよう。

6月15日12時にはドラマ『しもべの王子様』公式チャンネルが開設。貴重な撮影の裏側が収められたメイキング映像やキャストによる特別企画など、ここでしか観ることのできない会員限定コンテンツが随時配信される。

さらに、6月30日に第1話先行上映会の開催が決定。本編第1話をいち早く楽しめる他、主演のふたりによる、ここでしか聞けないSPトークも。応募方法などの詳細は、ドラマ公式サイトをチェックしよう。

■FUMINORI（BUDDiiS）コメント

BUDDiiSの「偏愛シンドローム」がTOKYO MX 新金曜ドラマ『しもべの王子様』のオープニング主題歌に決定いたしました！

主演を務めるドラマのオープニング主題歌…嬉しすぎる！！！

ドラマを観ていくとさらにこの歌の中毒性にハマっていくと思います！

この曲でみなさまいっぱいキュンキュンしてください！！

■番組情報

TOKYO MX『しもべの王子様』

7月3日（金）スタート

毎週金曜23:00～23:30 ※TOKYO MX1

◇群馬テレビ

7月23日（木）スタート 毎週木曜23:00～23:30

◇とちぎテレビ

7月28日（火）スタート 毎週火曜23:30～24:00

◇テレビ岩手

8月2日（日）スタート 毎週日曜25:25～25:55

※TVerにて無料見逃し配信、FODにて独占見放題配信あり

出演：小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹、藤林泰也、清水海李、山中聡

オープニング主題歌：BUDDiiS「偏愛シンドローム」（SDR Inc. / Sony Music Labels Inc.）

原作：たつもとみお『しもべの王子様』（シーモアコミックス）

脚本：金杉弘子

監督：進藤丈広、松尾大輔

音楽：遠藤浩二

(C)たつもとみお/シーモアコミックス (C)TOKYO MX

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

SINGLE「キミは都市伝説 / クラッシュパラダイス」

■関連リンク

ドラマ『しもべの王子様』公式チャンネル

https://tunku.jp/mx_dramania/

ドラマ『しもべの王子様』第1話先行上映会の詳細はこちら

https://s.mxtv.jp/drama/shimopuri/event.html

BUDDiiS OFFICIAL SITE

https://buddiis.com/