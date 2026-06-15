「ウシ科最大級」の赤ちゃんが誕生…生まれた瞬間から規格外の大きさ・サイズ発表 和歌山アドベンチャーワールド
和歌山・白浜町のアドベンチャーワールドで、このほど「ウシ科最大級」エランドの赤ちゃんが誕生した。生まれた瞬間から規格外の大きさだという。
【写真】「ウシ科最大級」エランドの赤ちゃん、ママとの2ショット
6月11日に生まれたのは、大型草食動物・エランドの赤ちゃん（オス）。エランドは、大人になると体重最大1トンにもなりながら、2メートル超のジャンプ力を誇る。そんな驚きに満ちた動物の赤ちゃんが、バックヤードで今、お母さんの愛情をいっぱいに受けてすくすくと成長している。
生まれたばかりで、すでに体重29キロ、体長1メートル。サファリエリアでの豪快な「デビュー」は約1ヶ月後を予定する。
お母さんは2017年にアドベンチャーパークで生まれた白浜育ち。昨年4月に続き、見事2度目の子育てに励んでいる。
【エランドの赤ちゃんについて】
■出生日：2026年6月11日（木）
■頭数：1頭
■性別：オス
■体長：約1メートル
■体重：29キロ
■親情報
父親：2015年8月27日 九州自然動物公園生まれ（10歳）2020年1月22日 搬入
母親：2017年6月16日 アドベンチャーワールド生まれ（8歳）
【写真】「ウシ科最大級」エランドの赤ちゃん、ママとの2ショット
6月11日に生まれたのは、大型草食動物・エランドの赤ちゃん（オス）。エランドは、大人になると体重最大1トンにもなりながら、2メートル超のジャンプ力を誇る。そんな驚きに満ちた動物の赤ちゃんが、バックヤードで今、お母さんの愛情をいっぱいに受けてすくすくと成長している。
お母さんは2017年にアドベンチャーパークで生まれた白浜育ち。昨年4月に続き、見事2度目の子育てに励んでいる。
【エランドの赤ちゃんについて】
■出生日：2026年6月11日（木）
■頭数：1頭
■性別：オス
■体長：約1メートル
■体重：29キロ
■親情報
父親：2015年8月27日 九州自然動物公園生まれ（10歳）2020年1月22日 搬入
母親：2017年6月16日 アドベンチャーワールド生まれ（8歳）