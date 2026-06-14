三笘薫とは「よく話をするし、良い友人だ」。スウェーデン代表の23歳MFが夢の舞台で抱く野望「優勝したいんだ」。本気なのか？「イエス」【Ｗ杯】
日本代表が北中米Ｗ杯のグループステージ第３戦で対戦するスウェーデン代表。彼らの中盤で鍵を握る存在が、ブライトンに所属するヤシン・アヤリだ。
取材場所に現われたアヤリは、派手な雰囲気をまとった選手ではなかった。ブライトンの広報が「まだ若いが、非常に落ち着いた性格の持ち主。成熟している」と話していたとおり、第一印象は実にしっかりしている。
饒舌ではなく、声も大きくはない。だが、一つひとつの質問をきちんと聞き、落ち着いた口調で言葉を返していく。受け答えには若さよりも、静かな芯の強さがにじんでいた。
23歳のセントラルMFにとって、北中米大会は自身初のＷ杯となる。少年時代から家族や友人とテレビで見てきた憧れの大会。記憶の出発点は、2010年南アフリカ大会の決勝だったという。当時、アヤリは６歳だった。
「2010年以降のワールドカップはほとんど見てきた。家族や友人たちと一緒に試合を見ていたね。2010年ワールドカップ決勝でスペインが決めたゴールが、僕にとって最初の大きなワールドカップの記憶だ」
テレビの前で見つめていた舞台に、今度は自らが立つ。アヤリは、その意味を静かに噛みしめているようだった。
「スウェーデンを代表してワールドカップでプレーする。それは、僕の夢が叶うことでもある。サッカー選手として成し遂げられる最大の夢さ。本当に楽しみにしている」
ただ、出場できる喜びだけを語っていたわけではない。スウェーデンの目標について問われると、アヤリは表情を変えずにこう言い切った。
「優勝するために行く。そうでなければ家にいた方がいい。参加するだけではなく、できるだけ多くの試合に勝ちたい。優勝したいんだ」
本気で優勝できると思っているのか。そう問い返されても、アヤリは迷わなかった。
「イエス」
スウェーデンは、特に前線にタレントが揃う。FWに控えるのは、リバプールのアレクサンデル・イサク、アーセナルのヴィクトル・ヨケレス。この２人について聞かれると、アヤリはこう答えた。
「もちろん、彼らは世界最高レベルのストライカー。大舞台でそれを証明しているしね。同じチームにいてくれて本当に嬉しい。一緒にプレーするのが楽しみ。（記者：彼らが優勝まで導いてくれるか？）もちろん、そうさ。でもスウェーデンは、その２人だけではない。チーム全体として、良い組織だと思う。優勝したい。そのために、一試合ずつ大事に戦っていく。そしてできるだけ多くの試合に勝ちたい」
とはいえ、Ｗ杯の大舞台へ向かうまでの道のりは、決して平坦ではなかった。
欧州予選では苦しみ、グループ最下位に沈んだ。通常であれば、そこで本大会への道は閉ざされていてもおかしくなかった。しかし、ネーションズリーグ経由でプレーオフへの道を残していたことが、スウェーデンに最後のチャンスを与えた。
予選終盤にチームを託されたのが、かつてブライトンを率いたグレアム・ポッターだ。そう、三笘薫がブライトン加入時に指揮官を務めていた人物だ。
アヤリは、ポッター退団から約５か月後にブライトンに加入。そのため、アヤリとポッターはブライトンで一緒に仕事をしたわけではない。２人が本格的に向き合ったのは、スウェーデン代表でのことだった。
プレーオフ準決勝ではウクライナを３−１で下し、決勝ではポーランドと対戦した。ポーランド戦ではスウェーデンが先行し、追いつかれ、再び勝ち越し、また追いつかれる展開となった。
最後はヨケレスの終盤のゴールで３−２。スウェーデンは劇的な形で、８年ぶりのＷ杯出場を決めた。
「プレーオフはとても緊張した。決して順調な道のりではなかったし、出場権を得るために、本当に踏ん張らなければならなかった。でも、おかげでチームはより団結していると思う。苦しい時にみんなで支え合わなければいけなかったからね。ある意味、チームが一つになる良い機会だった」
取材場所に現われたアヤリは、派手な雰囲気をまとった選手ではなかった。ブライトンの広報が「まだ若いが、非常に落ち着いた性格の持ち主。成熟している」と話していたとおり、第一印象は実にしっかりしている。
饒舌ではなく、声も大きくはない。だが、一つひとつの質問をきちんと聞き、落ち着いた口調で言葉を返していく。受け答えには若さよりも、静かな芯の強さがにじんでいた。
「2010年以降のワールドカップはほとんど見てきた。家族や友人たちと一緒に試合を見ていたね。2010年ワールドカップ決勝でスペインが決めたゴールが、僕にとって最初の大きなワールドカップの記憶だ」
テレビの前で見つめていた舞台に、今度は自らが立つ。アヤリは、その意味を静かに噛みしめているようだった。
「スウェーデンを代表してワールドカップでプレーする。それは、僕の夢が叶うことでもある。サッカー選手として成し遂げられる最大の夢さ。本当に楽しみにしている」
ただ、出場できる喜びだけを語っていたわけではない。スウェーデンの目標について問われると、アヤリは表情を変えずにこう言い切った。
「優勝するために行く。そうでなければ家にいた方がいい。参加するだけではなく、できるだけ多くの試合に勝ちたい。優勝したいんだ」
本気で優勝できると思っているのか。そう問い返されても、アヤリは迷わなかった。
「イエス」
スウェーデンは、特に前線にタレントが揃う。FWに控えるのは、リバプールのアレクサンデル・イサク、アーセナルのヴィクトル・ヨケレス。この２人について聞かれると、アヤリはこう答えた。
「もちろん、彼らは世界最高レベルのストライカー。大舞台でそれを証明しているしね。同じチームにいてくれて本当に嬉しい。一緒にプレーするのが楽しみ。（記者：彼らが優勝まで導いてくれるか？）もちろん、そうさ。でもスウェーデンは、その２人だけではない。チーム全体として、良い組織だと思う。優勝したい。そのために、一試合ずつ大事に戦っていく。そしてできるだけ多くの試合に勝ちたい」
とはいえ、Ｗ杯の大舞台へ向かうまでの道のりは、決して平坦ではなかった。
欧州予選では苦しみ、グループ最下位に沈んだ。通常であれば、そこで本大会への道は閉ざされていてもおかしくなかった。しかし、ネーションズリーグ経由でプレーオフへの道を残していたことが、スウェーデンに最後のチャンスを与えた。
予選終盤にチームを託されたのが、かつてブライトンを率いたグレアム・ポッターだ。そう、三笘薫がブライトン加入時に指揮官を務めていた人物だ。
アヤリは、ポッター退団から約５か月後にブライトンに加入。そのため、アヤリとポッターはブライトンで一緒に仕事をしたわけではない。２人が本格的に向き合ったのは、スウェーデン代表でのことだった。
プレーオフ準決勝ではウクライナを３−１で下し、決勝ではポーランドと対戦した。ポーランド戦ではスウェーデンが先行し、追いつかれ、再び勝ち越し、また追いつかれる展開となった。
最後はヨケレスの終盤のゴールで３−２。スウェーデンは劇的な形で、８年ぶりのＷ杯出場を決めた。
「プレーオフはとても緊張した。決して順調な道のりではなかったし、出場権を得るために、本当に踏ん張らなければならなかった。でも、おかげでチームはより団結していると思う。苦しい時にみんなで支え合わなければいけなかったからね。ある意味、チームが一つになる良い機会だった」