三笘薫とは「よく話をするし、良い友人だ」。スウェーデン代表の23歳MFが夢の舞台で抱く野望「優勝したいんだ」。本気なのか？「イエス」【Ｗ杯】

三笘薫とは「よく話をするし、良い友人だ」。スウェーデン代表の23歳MFが夢の舞台で抱く野望「優勝したいんだ」。本気なのか？「イエス」【Ｗ杯】