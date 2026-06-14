「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）

阪神が連敗を４で止めた。初回に佐藤輝明が先制適時二塁打。熊谷敬宥の２点適時二塁打などで加点した。先発の高橋遥人は６回３失点（自責２）で８勝目を挙げハーラー単独トップに。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は、七回に緊急登板した木下里都の救援を「非常に大きかった」と絶賛した。

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阪神は木下が嫌な流れを止めて、よく粘り勝った。高橋が六回につかまり、坂本の悪送球で１点差にされた。さらに七回に畠にアクシデントと、オリックスにとっては押せ押せのムードだった。

走者が一、二塁でカウント２−１と打者に有利な状況で４番・太田との対戦。苦しい場面での緊急登板となり投げづらかったと思うが、最後は豪快な直球で切り抜けた。あそこをズルズルいかずに打者１人で、さらに力勝負で三振に斬ったことで、相手に行きそうだった流れを断ち切ることができた。九回の高寺と中野の適時打も、ここで相手をしっかり食い止めたから生まれた２点だったように思う。連敗していただけに、木下が奪った１アウトはチームにとって非常に大きかった。

この日の高橋は、いつもの打者を圧倒するような投球ではなかった。開幕から好投を続けていることもあって、少し疲労があるのかもしれない。その分、全体的に丁寧に投げて、ピンチではギアを上げていたように見えた。その中で、六回は連打を浴びながらも逆転を許さずよく粘ったと思う。