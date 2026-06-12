リョウガ＆ユーキ、若槻千夏に“愛され力”褒められる 南海キャンディーズ・山里亮太からの太鼓判も
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のリョウガとユーキが12日、都内で行われた『CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event』記者発表会に登壇。共に登壇した若槻千夏が
【写真】メロいの擬人化！シチズンポーズを披露するリョウガ＆ユーキ
「リョウガとユーキが伸ばしていくべき魅力」を問われた若槻。若槻が南海キャンディーズ・山里亮太と番組共演した際、“絡んでいて面白い芸能人、バラエティーでやりやすい芸能人”というテーマで超特急を挙げていたという。
若槻はきょうのイベントで会うことを楽しみにしていたそうで、「すごく明るいし、ノリがいいし、2人が仲良しだし愛される力をこのイベントで感じました」と絶賛。「芸能界の中の人に愛される力が素晴らしい」と太鼓判を押した。
この言葉を聞き、リョウガが「ちなっちゃん…」と話すと、若槻は聞き逃すことなく「いまちなっちゃんって言った？」とツッコミ、「そのくらい愛される後輩力だなと思いました」と語った。
『CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event』では、世界中のどこであっても光で時計を駆動する光発電「エコ・ドライブ」の開発背景や歴史をひもときながら、さまざまなコンテンツを通して、デザインと技術の歩みを体感できる。東京・表参道ヒルズ本館B3F スペースオーで、あす13日、14日に開催される。
【写真】メロいの擬人化！シチズンポーズを披露するリョウガ＆ユーキ
「リョウガとユーキが伸ばしていくべき魅力」を問われた若槻。若槻が南海キャンディーズ・山里亮太と番組共演した際、“絡んでいて面白い芸能人、バラエティーでやりやすい芸能人”というテーマで超特急を挙げていたという。
この言葉を聞き、リョウガが「ちなっちゃん…」と話すと、若槻は聞き逃すことなく「いまちなっちゃんって言った？」とツッコミ、「そのくらい愛される後輩力だなと思いました」と語った。
『CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event』では、世界中のどこであっても光で時計を駆動する光発電「エコ・ドライブ」の開発背景や歴史をひもときながら、さまざまなコンテンツを通して、デザインと技術の歩みを体感できる。東京・表参道ヒルズ本館B3F スペースオーで、あす13日、14日に開催される。