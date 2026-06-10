MA55IVE THE RAMPAGE、初の日本武道館ライブで集大成「1つの区切り」 ゲスト22組集結で豪華ステージ
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEから派生したヒップホップユニット・MA55IVE THE RAMPAGE（L/LIKIYA、神谷健太、YAMASHO、浦川翔平、鈴木昂秀）が10日、東京・日本武道館で『MA55IVE UNION at 日本武道館』を開催した。
【ライブ写真】熱気あふれるパフォーマンスを繰り広げたMA55IVE THE RAMPAGE
本公演は、5人が目指している特別な場所でverseを蹴るために立ち上げられ、昨年より始動した「MA55IVE UNION」プロジェクト（※MA55IVEと異なる才能やエネルギーが融合し、新たな音楽やカルチャーを生み出していくプロジェクト）の1stフェーズの集大成であり、グループ初の日本武道館公演となる。
公演前には囲み取材も実施。大舞台を前にYAMASHOは「MA55IVEの1つの区切りとしてずっと見てきた日本武道館に立てるので、めちゃくちゃ気合い入ってます！」と熱くコメント。
今回はAK69、HAN KUN（湘南乃風）、May J.らのほか、異例の総勢22組のアーティストが集結した豪華なステージに。神谷は「アーティスト同士のコラボレーションっていうのは、1＋1＝2じゃなくて、その1＋1が3にも4にもなっていくもの。ファンの皆さんと、この空間をみんなで共有できたらなと思っています」と話す。
さらに鈴木が「ゲストの方がたくさんいらっしゃる中で、自分たちが主催のライブをさせていただけるということで、自分たちの力だけじゃ為しえないライブになると思うので、楽しみながら全力でパフォーマンスさせていただきたい」と語ると、浦川は「ファンの皆さんが『MA55IVEってこういうこともできるじゃん！』と想像を膨らませていただけるような公演にしたい」と宣言した。
THE RAMPAGEの派生グループとして、苦難の時期もあったという5人。LIKIYAは「もがき苦しむこともあったんですけれど、いろんな方々の支えがあって、こうして日本武道館に立つ機会を与えていただいた。今回、そうやって助けていただいた方と一緒にできるのもうれしいですし、僕ららしく全力で、楽しく暴れたい」と気合十分。THE RAMPAGEのメンバーである川村壱馬、RIKUもシークレットゲストとして登場したが「恩返しじゃないですけど、僕としては少しでもボーカルに返せるものがあればと思っていたので、そういう場所をつくれたということがすごくうれしいです」と笑顔を見せた。
公演では、ライブ当日発売の新シングルより収録曲2曲を初披露したほか、コラボ楽曲20曲を含む全30曲をパフォーマンス。そして15都市15公演で開催となるMA55IVE THE RAMPAGEとして3度目の全国ツアーが9月よりスタート、さらには3rdアルバム『DEPARTURE』を今秋に発売することが発表された。
■『MA55IVE UNION at 日本武道館』セットリスト
1. EMPIRE CODE REMIX feat. AK-69（GUEST / AK-69）
2. Determined
3. Wild Boy
4. No.1
5. BEAT JUNCTION feat. SWAY（GUEST / SWAY）
6. INFERNO（GUEST / RIKU, RAG POUND）
7. SURVIVE（GUEST / BBZラップチーム）
8. 分かんだろ？ feat. P-CHO, YAMASHO（GUEST / P-CHO）
9. Time 2 Get Up feat. WISE, SHOHEI（GUEST / WISE）
10. Universe feat. SKRYU, TAKAHIDE（GUEST / SKRYU）
11. チキンハツ feat. L（GUEST / HONEST BOYZ（R））
12. Feel the vibe feat. May J., JAY’ED, KENTA（GUEST / May J., JAY’ED）
13. REEMINDER! feat. Crystal Kay（GUEST / Crystal Kay）
14. Better
15. Way Up
16. Be Your Man
17. キミノトコマデ REMIX feat. SWEET REVENGE（GUEST / SWEET REVENGE）
18. Sunshine feat. HAN-KUN（GUEST / HAN-KUN）
19. ENCORE II feat. MA55IVE THE RAMPAGE（GUEST / AK-69）
20. NASTY feat. ELLY/CB, L（GUEST / SWEET REVENGE）
21. 夢は夢のまま
22. Crisis（GUEST / 零）
23. GO HARD（GUEST / 川村壱馬）
24. MAJI-YABAI（GUEST / RYU）
25. 八 feat. BBY NABE, Cyprus, Kenya Fujita（GUEST / BBY NABE, Cyprus, Kenya Fujita）
26. RIDE OR DIE
27. MY PRIDE
28. Planetarium
ENCORE
29. Times feat. MA55IVE THE RAMPAGE（GUEST / PKCZ（R））
30. Changer feat. PKCZ（R）（GUEST / PKCZ（R））
31. 適当にやっちゃって feat. DOBERMAN INFINITY（GUEST / DOBERMAN INFINITY）
32. STAR VIBES
33. Determined
【ライブ写真】熱気あふれるパフォーマンスを繰り広げたMA55IVE THE RAMPAGE
本公演は、5人が目指している特別な場所でverseを蹴るために立ち上げられ、昨年より始動した「MA55IVE UNION」プロジェクト（※MA55IVEと異なる才能やエネルギーが融合し、新たな音楽やカルチャーを生み出していくプロジェクト）の1stフェーズの集大成であり、グループ初の日本武道館公演となる。
今回はAK69、HAN KUN（湘南乃風）、May J.らのほか、異例の総勢22組のアーティストが集結した豪華なステージに。神谷は「アーティスト同士のコラボレーションっていうのは、1＋1＝2じゃなくて、その1＋1が3にも4にもなっていくもの。ファンの皆さんと、この空間をみんなで共有できたらなと思っています」と話す。
さらに鈴木が「ゲストの方がたくさんいらっしゃる中で、自分たちが主催のライブをさせていただけるということで、自分たちの力だけじゃ為しえないライブになると思うので、楽しみながら全力でパフォーマンスさせていただきたい」と語ると、浦川は「ファンの皆さんが『MA55IVEってこういうこともできるじゃん！』と想像を膨らませていただけるような公演にしたい」と宣言した。
THE RAMPAGEの派生グループとして、苦難の時期もあったという5人。LIKIYAは「もがき苦しむこともあったんですけれど、いろんな方々の支えがあって、こうして日本武道館に立つ機会を与えていただいた。今回、そうやって助けていただいた方と一緒にできるのもうれしいですし、僕ららしく全力で、楽しく暴れたい」と気合十分。THE RAMPAGEのメンバーである川村壱馬、RIKUもシークレットゲストとして登場したが「恩返しじゃないですけど、僕としては少しでもボーカルに返せるものがあればと思っていたので、そういう場所をつくれたということがすごくうれしいです」と笑顔を見せた。
公演では、ライブ当日発売の新シングルより収録曲2曲を初披露したほか、コラボ楽曲20曲を含む全30曲をパフォーマンス。そして15都市15公演で開催となるMA55IVE THE RAMPAGEとして3度目の全国ツアーが9月よりスタート、さらには3rdアルバム『DEPARTURE』を今秋に発売することが発表された。
■『MA55IVE UNION at 日本武道館』セットリスト
1. EMPIRE CODE REMIX feat. AK-69（GUEST / AK-69）
2. Determined
3. Wild Boy
4. No.1
5. BEAT JUNCTION feat. SWAY（GUEST / SWAY）
6. INFERNO（GUEST / RIKU, RAG POUND）
7. SURVIVE（GUEST / BBZラップチーム）
8. 分かんだろ？ feat. P-CHO, YAMASHO（GUEST / P-CHO）
9. Time 2 Get Up feat. WISE, SHOHEI（GUEST / WISE）
10. Universe feat. SKRYU, TAKAHIDE（GUEST / SKRYU）
11. チキンハツ feat. L（GUEST / HONEST BOYZ（R））
12. Feel the vibe feat. May J., JAY’ED, KENTA（GUEST / May J., JAY’ED）
13. REEMINDER! feat. Crystal Kay（GUEST / Crystal Kay）
14. Better
15. Way Up
16. Be Your Man
17. キミノトコマデ REMIX feat. SWEET REVENGE（GUEST / SWEET REVENGE）
18. Sunshine feat. HAN-KUN（GUEST / HAN-KUN）
19. ENCORE II feat. MA55IVE THE RAMPAGE（GUEST / AK-69）
20. NASTY feat. ELLY/CB, L（GUEST / SWEET REVENGE）
21. 夢は夢のまま
22. Crisis（GUEST / 零）
23. GO HARD（GUEST / 川村壱馬）
24. MAJI-YABAI（GUEST / RYU）
25. 八 feat. BBY NABE, Cyprus, Kenya Fujita（GUEST / BBY NABE, Cyprus, Kenya Fujita）
26. RIDE OR DIE
27. MY PRIDE
28. Planetarium
ENCORE
29. Times feat. MA55IVE THE RAMPAGE（GUEST / PKCZ（R））
30. Changer feat. PKCZ（R）（GUEST / PKCZ（R））
31. 適当にやっちゃって feat. DOBERMAN INFINITY（GUEST / DOBERMAN INFINITY）
32. STAR VIBES
33. Determined