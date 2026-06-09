6月7日、7人組アイドルグループ「なにわ男子」長尾謙杜と元「E-girls」稲垣莉生の熱愛が、『文春オンライン』で報じられた。人気アイドルの熱愛報道は衝撃をもたらしたが、お相手の “匂わせ疑惑” が波紋を呼んでいる。

「長尾さんと稲垣さんは、2025年の冬に交際に発展したと伝えられました。記事によれば、2人は5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）でおこなわれたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合を別々に観戦後、友人女性も交えてマンションやバーで過ごしたとされています」（スポーツ紙記者）

お相手とされる稲垣は、現在、YouTubeやInstagramで美容法やスキンケアなどを発信する美容系インフルエンサーとして活動している。ただ、Xでは

《相手匂わせ女なのか！？》

《匂わせする女めっっっちゃ嫌い》

《熱愛しよーがいいんだけど、匂わすような女を選ぶ辺りが無理》

など、反発する声が見受けられる。

「4月26日、稲垣さんがInstagramで愛猫の誕生日を祝う写真を投稿した際、卓上の半球形シェードランプが写っていました。ファンの間で、このランプが、2025年10月に長尾さんがバラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）のロケ企画で購入したものと同じではないかと話題になったのです。

また、長尾さんが4月24日のInstagramに投稿したカメラを手にした写真に関しても、稲垣さんが3月のYouTubeで紹介していたカメラと似ていることが指摘されています。2人の過去のSNSの投稿から、2人の “匂わせ” が疑われてしまったようです」（芸能記者）

長尾は、7月11日からなにわ男子のアリーナツアーが始まる。ツアー前の熱愛報道となったが、お相手も仕事を控えていたようだ。

「稲垣さんは、6月12日に自身初の写真集『SHEER』を発売します。Instagramでは、胸元が露わになった大胆なショットも公開しており、発売日から3日間、稲垣さんが登壇するポップアップイベントも開催予定です。

“セクシー写真集” の発売が迫るなか、長尾さんとの熱愛で注目を集めることになり、SNSでは《タイミングが合うね》と反発する声もあがっています」（同前）

人気アイドルと美人インフルエンサーの “恋” の行方は、はたして──。