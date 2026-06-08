ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」は７日に第２２回「播磨大誤算」が放送された。

羽柴秀吉（池松壮亮）が播磨攻めでまさかの苦境に立たされた裏側で、播磨攻めの主戦から外された格好の荒木村重（トータス松本）は、織田信長（小栗旬）に呼び出されて家中の謀反を疑われ、刀の先に刺した饅頭を食って忠誠を示した。

家に帰って、絶世の美女だったとも伝わる妻だし（山谷花純）に膝枕で甘え「とんだ濡れ衣じゃったわ。上様を裏切る気など毛頭ないのに」とだだをこねていたが、そこに家臣の高山右近、中川清秀が、まさかの毛利家外交僧安国寺恵瓊（立川談春）を連れてきて、不安そうな妻だしの前で、村重は外堀を固められ…。

この瞬間、村重とだしの悲運が決まった。

ネットでは村重が渋々謀反に転じたとのストーリーに「この荒木村重すきｗ」「おもろすぎるやろ」「こんな可哀そうな荒木村重はじめて」「人間味があり過ぎる」との反応も相次いだ。

一方で村重はこの２年後に逃走。残された妻だしらは、その犠牲となって凄惨な粛清が行われたと伝わる。

「お前のせいでだし様が…」「嗚呼、だし様の命運が」「だしの出番も残りわずかだぁ」「だしの処刑シーンが描かれるかと思うと気が重い」「やめて」「美人薄命」との反応も相次いだ。