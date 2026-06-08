昨日7日、東海地方でも梅雨入りの発表がありました。今日8日(月)は、夜は広い範囲で雨が降りますが、明日9日(火)以降は、しばらくまとまった雨の日はないでしょう。来週は、曇りや雨の日が多くなり、梅雨らしくなりそうです。

東海地方は昨日7日に梅雨入り

東海地方は、昨日7日に梅雨入りしたとみられると発表がありました。今年の梅雨入りは平年(6月6日ごろ)と比べ1日遅く、昨年(5月17日ごろ)と比べ21日遅くなりました。

今年は、台風6号の影響で梅雨入り前から記録的な大雨となった所がありました。最新の1か月予報(6月4日発表)によれば、向こう1か月の降水量は、平年並みか多い予想です。また、直近5年の梅雨の時期の降水量は、2025年を除いて平年を上回り、しっかりと雨が降っていることが分かります。大雨の備えは、日ごろからしておくようにしましょう。

今夜は広く雨 明日9日(火)以降は梅雨の晴れ間

東海地方は、今日8日(月)は、一旦晴れ間の出ている所が多くなっています。ただ、西からは気圧の谷や梅雨前線に伴う雨雲が近づいています。午後は、段々と雲が厚くなり、夕方からは雨の降りだす所がある見込みです。夜は、広い範囲で雨が降りますが、日の出前には雨は止む所が多いでしょう。



明日9日(火)は、まとまった雨雲は東へ離れますが、南の海上に梅雨前線が引き続き停滞する見込みです。太平洋側の地域では、雲がとれにくいでしょう。北の地域ほど、晴れ間が広がる見込みです。



10日(水)以降は、梅雨前線が南の海上の離れた所に停滞し、陸地にまとまった雨雲は、しばらくかからないでしょう。梅雨の晴れ間が続きますが、にわか雨には注意してください。

16日(火)〜21日(日) 曇りや雨の日が多い

16日(火)から17日(水)にかけては、梅雨前線が本州南岸付近に北上し、前線上を低気圧が通過する見込みです。広い範囲で雨が降るでしょう。18日(木)以降も、前線が本州南岸付近に停滞するため、雨の降る日が多くなる見込みです。最低気温、最高気温ともに、平年より高い日が続きますが、極端に暑い日はないでしょう。