「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

大混戦のゴール前。栄冠をつかんだのはシックスペンスだった。７度目のＧ１挑戦で、ついに念願のタイトル奪取に成功。見事にエスコートした武豊はＪＲＡ・Ｇ１通算８５勝目。５７歳２カ月２４日での勝利は、横山典が持つＪＲＡ・Ｇ１最年長勝利記録を更新した。安田記念Ｖ４は川田と並び最多勝。また、８番人気、単勝２１・６倍は武豊自身、最も人気薄でのＪＲＡ・Ｇ１勝利となった。２着は逃げた７番人気ワールズエンドと、最速上がりで猛追した１番人気ガイアフォースで同着となった。

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予想通りワールズエンドがハナに立って前半３Ｆ通過が３４秒５。Ｇ１ということを考えたら、あまり速くはありません。武豊騎手のシックスペンスは離れた２番手につけて、うまくなだめながらレースの流れに乗っていました。

直線に入っても隊列は変わらず、シックスペンスはいったん内に行きかけた後に外へ進路を取り、ワールズエンドとセイウンハーデスの間からゴール前で首差だけ抜け出しました。最後は追い込んできたガイアフォースを含めて、上位４頭が同タイムでゴールに飛び込む大接戦でしたが、道中をスムーズに運べたこと、さらに初めて着けたブリンカーの効果もあって僅差の勝負を制しました。展開がハマったとはいえ、ペースを的確に判断してドンピシャのタイミングで追いだした武豊騎手の技術はさすがでしたね。全てがうまくかみ合った勝利だったと思います。

２着同着のガイアフォースはよく追い込んできました。これでＧ１の２着が４回目ですか。なかなか勝ち切れないので関係者も歯がゆいことでしょう。ワールズエンドも津村騎手が絶妙なペース配分で粘りました。５着パンジャタワーも最後は伸び負けしましたが、Ｇ１馬の力を見せたと思います。２番人気で９着のトロヴァトーレは、さすがに道中のポジションが後ろ過ぎましたね。あの位置からでは届きません。（元ＪＲＡ調教師）