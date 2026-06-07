「長谷川潤」×ポルシェ

モデルの長谷川潤さんが2026年5月3日、自身のインスタグラムで高級車を運転するリール動画を公開しました。映像に登場したのは、どのようなモデルだったのでしょうか。

長谷川さんとともに映っていたのは、ドイツの自動車メーカー・ポルシェが手がける高級SUV「カイエン エレクトリック」です。

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カイエンは2002年に初代が登場し、現在はブランドを代表する存在として展開されています。

2025年にはシリーズ初となるフルEV（電気自動車）「カイエン エレクトリック」が公開され、電動化された最新世代として新たな展開を迎えています。

ボディサイズは全長4985mm×全幅1980mm×全高1674mm、ホイールベース3023mmで、乗車定員は5名。大型SUVらしい存在感と広い室内空間を備えています。

エクステリアはロングノーズと流れるルーフライン、シャープなLEDヘッドライトが特徴で、EV化しながらもカイエンらしいスポーティな印象を保っています。

インテリアには14.25インチの曲面ディスプレイを採用した新世代コックピットを配置し、視認性と操作性を高めつつ先進性を演出しています。

プラットフォームにはアウディと共同開発したEV専用「PPE」を採用し、800V・最大400kWの急速充電に対応。約10分で300km分を充電できる性能を備えています。

駆動方式は4WD（AWD）で、最高出力は325kW（442PS）を発揮。0-100km／h加速は4.8秒とされ、航続距離は最大642kmを確保しています。

価格は1335万円（税込）からとなっています。

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公開されたリール動画では、ポルトガルの美しい景色を背景にドライブを楽しむ様子が収められていました。

長谷川さんは「美しいデザイン、ラグジュアリーだけどスポーティー、そしてSUV。私が車に求めるもの、すべて揃っている。さらにエレクトリックだなんて、これ以上ない」とコメントを添えています。

コメント欄には「ホンマにカッコイイ！」「潤ちゃん昔から変わらず大好き」「美しさ、かっこよさ、可愛らしさホンマ に素敵よな」「ほんっっっっっんとーーーーにお美しい」といった声が並び、長谷川さんの魅力とクルマの存在感の両方に注目が集まっていました。