国税庁をかたる偽メールが送信されているとして、国民生活センターが公式Xアカウントで注意を呼び掛けています。

【恐怖】「えっ…！？」 これが「国税庁」かたる“偽メール”の文面です！

国民生活センターは「国税庁やe-Taxをかたる不審なSMSやメールに注意！」と投稿。次のような相談が寄せられているといいます。

【相談事例】

国税庁を名乗るメールが届き、「税金の未納分を24時間以内に支払わなければ資産を差し押さえる」と記載があった。支払う必要があると思い、メールに記載のあったURLを開くと、コード決済での支払いを求められ、送金してしまった。どうしたらよいか（2026年5月受付、20歳代、女性）

「国税庁・国税局・税務署では、SMSやメールにより差し押えに関する連絡をしていません。また、納税者の同意がある場合を除き、メールにより納付を求める連絡をしておらず、SMSにURLを記載した案内を送信することはありません」と説明。

対策として「URLは安易に開かない！」「個人情報を入れない！」「支払わない！」とアドバイスしています。